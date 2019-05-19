اقليم افران مشاريع ذات الطابع الاجتماعي بمناسبة الدكرى14 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

افران : عبد العزيز لفلاحي

تفعيلا للفترة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023 والتي تتزامن مع الذكرى 14 لانطلاقها شهد مجموعة من المناطق التابعة لإقليم إفران إعطاء الانطلاقة لعدة مشاريع دات البعد الاجتماعي والتنموي والتي لها وقع ايجابي على الساكنة والفئات الاكثر هشاشة حيث اشرف عامل الإقليم السيد عبد الحميد المزيد يوم السبت 18 ماي على توزيع مفاتيح 15 حافلة للنقل المدرسي لفائدة كل الجماعات الترابية بالاقليم بلغت تكلفتها 7.050.000 درهم وتدخل هده العملية في اطار دعم التمدرس وتحفيز التلاميذ على متابعة الدراسة . كما اشرف أيضا على اعطاء الانطلاقة للعمل لوحدة التعليم الأولي بمنطقة ايت عمر التابعة لجماعة تيكريكرة وسيتم احداث 10 وحدات بالاقليم بمبلغ اجمالي مليون و130 ألف درهم سيمكن هدا المشروع من تسهيل عملية التمدرس امام المسجلين الجدد . وفي إطار دعم المشاريع المدرة للدخل شهدت المنطقة تيسوفا التابعة لجماعة تيزكيت اعطاء الانطلاقة لمشروع الأكشاك لترويج وتسويق المنتجات المجالية لفائدة التعاونيات المهتمة بإنتاج هاته المنتوجات وقد بلغت تكلفة هدا المشروع 150000 درهم وفي اطار النهوض بالدواوير النائية والجبلية شهدت منطقة تافرت التابعة لجماعة ضاية عوا اعطاء الانطلاقة لكهربة الدور المتواجدة بهده المنطقة عن طريق الألواح الشمسية وتجدر الاشارة ان مشروع كهربة المناطق القروية بالالواح الشمسية يستهدف ازيد من 2000 كانون ودلك لتحقيق نسبة 100 في المائة من الكهربة القروية مع نهاية سنة 2019 .

وقد عرف إقليم إفران مند انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية انجاز ازيد من 1035 مشروع همت كل البرامج والأهداف التي تتبنها المبادرة من الخدمات والتجهيزات الأساسية ومحاربة الهشاشة والفقر بالوسط القروي والإقصاء الاجتماعي بالمجال الحضري