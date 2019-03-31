مـهرجان مكناس الدولي لآلة القانون الدورة الرابعة يــكرم الفنان عبدالفتاح الوالي

ويحتفي بالفنانين الشباب

مكناس من 5 إلى 7 أبريل 2019

بعد نجاح دوراته الثلاث الماضية، تستعد الحاضرة الإسماعيلية لاحتضان الدورة الرابعة لمهرجان مكناس لآلة القانون والمنظم من طرف جمعية السنابل للموسيقى العصرية والابداع بشراكة مع كل من مجلس جماعة مكناس ووزارة الثقافة والاتصال قطاع الثقافة وبتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بمكناس، وذلك من 5 إلى 7 ابريل 2019.

و قد اختار القائمون و الداعمون لهذه التظاهرة الفنية المتفردة، الذي يمثل تنظيمها عزم وإصرار العاصمة الإسماعيلية أن تكون مركزاً رائداً للثقافة على المستوى الوطني. حيث إن المهرجان نجح في أن يجمع جل عازفـي آلة القانون المغاربة خلال فـترة وجيزة في مكناس، و أن يجعل الفن والموسيقى والثقافة منحى حياتياً يومياً، وأن تكون مركزاً رائداً للثقافة على المستوى الوطني و أن يجعلوا من دورة هذه السنة مناسبة للاحتفاء بآلة القانون وبعازفيها المغاربة منهم والأجانب، حيث سيتم تقديم معزوفات ومقطوعات من طرف أكثر من ثلاثين فنانة وفنان من مختلف المدارس الفنية والآفاق الثقافية والجغرافية ينتمون لمدينة مكناس الرائدة وطنيا في تكوين وتفريخ أساتذة وعازفين مهرة على هذه الآلة المتفردة، ومن باقي مناطق المغرب فضلا عن حضور متميزلفنانيـن عالـمييـن من ست دول أجنبية:تونس، الجزائر، سوريا ، العراق، تركيا، اليابان.

بالإضافة إلى العروض الموسيقية المبـرمجة، اللقاءمناسبة ايضا، للانكباب اكاديميا و علميا على مختلف الجوانب المرتبطة بتاريخ هذه الآلة المتأصلة وبمدارسها المتعددة إضافة الى الجانب التكويني البيداغوجي من خلال تنظيم العديد من الورشات التكوينية لفائدة الطلبة والشباب الولوع بالة القانون، ودور الموسيقى في دمج الشباب، سيشرف عليها أساتذة باحثون وفنانون متخصصون من المغرب وخارجه.

المهرجان هو كذلك، لحظة وفاء و إخلاص لكل من اسهم في استمرار هذا الفن وتداوله بين الأجيال المتعاقبة، من خلال تكريم علم من أعلام الموسيقى العريقة، الفنان الموهوب العازف عبدالفتاح الوالي، اعـترافا لعطائه المتميز و لمسيرته التي دامت لسنوات طوال و لمساهمته الكبيرة في استمرار و تحبيب و تقريب هذا الفن من قواعد كبيرة من المتلقين.

وستمنح جائزة تشجيعية لشاب/ة واعد/ة تحفيزا له/ها ولكل الشباب الموهوبين لبذل المزيد من المجهودات من اجل الرقي بهذا الفن.

وستعرف الدورة الرابعة

الدورة الرابعة تظاهرة تحتفي بآلة القانون في تعددها وتنوعها وثراء موسيقاها، وباعتبارها واسطة للتواصل والاستمتاع توحد بين الأجناس والشعوب والمجتمعات. في هذا الإطار سيتم عرض كشكول مغاربي يجمع عازفين شباب من الشقيقة الجزائر وتونس والمغرب. في أول تجربة على المستوى العربي لخلق نواة مجموعة مغاربية لآلة القانون

برنامج النسخة الرابعة للمهرجان

يوم الخميس: 04/04/2019

قاعة المعهد البلدي للموسيقى والرقص بحمرية

16 :00 حفل استقبال وتقديم المشاركين للصحافة الوطنية والمحلية.

00: 18 حفل شاي

يوم الجمعة: 05/04/2019

الانطلاق الفعلي للمهرجان،

الفترة الصباحية: 10:30

ورشات تكوينية « ماستر كلاص » بالمعهد البلدي للموسيقى والرقص بحمرية.

من تأطير: محمد السعداوي الجزائر، عمر زياد العراق، حكان كونكور تركيا

الفترة المسائية: 18:30

مسرح المركز الثقافي محمد المنوني بمكناس

تقديم معرض الآلات الموسيقية للفنان رشيد زايد من مدينة وجدة.

معزوفة « يامن لعبت به الشمول » بمشاركة أشبال جمعية السنابل المتمدرسين بالمعهدين البلدي والوطني.

الكلمات الرسمية

كشكول مغاربي شبابي (المغرب، الجزائر وتونس)

المعزوفات الفردية:

الفنان محمد رشدي المفرج المغرب

الفنان عمر زياد العراق

الفنان علي شانغو ماصودا اليابان

تكريم : الفنان عبد الفتاح الوالي

الفنان محمد الحرزلي المغرب

الفنانة هناء بوخريص تونس

الفنان يمن جذبة سوريا

مجموعة العود في ضيافة القانون برئاسة الفنان التهامي الحوات وكورال نغم برآسة ذ سعيد الركي.

يوم السبت: 06/04/2019

الفترة الصباحية 10:30

ورشات تكوينية « ماستر كلاص » بالمعهد البلدي للموسيقى والرقص بحمرية.

من تأطير: محمد السعداوي الجزائر، عمر زياد العراق، حكان كونغور تركيا.

ندوة علمية حول – الموسيقى وتربية الذوق لذا الشباب -.

الموسيقى والمجتمع بالغرب الإسلامي.

آلة القانون وحركية المجتمع داخل المغرب.

السياسات العمومية ودمج الشباب الموسيقى نموذجا.

الفترة المسائية 15:00

19:00 مسرح المركز الثقافي محمد المنوني بمكناس.

سهرة شبابية تجسد شعار المهرجان

الفنانة إيمان الصغير المغرب

الفنان بنعزيزة حنيفة الجزائر

الفنان هناء بوخريص تونس

الفنانة أميمة مداني علوي المغرب

مجموعة أنغام الفارابي

الفنان البسطنجي عبد الوهاب الجزائر

الفنانة خليل شهباني تونس

الفنان ياسين بنعلي

الفنان رابح بانوح

يوم الأحد : 07/04/2019

الفترة الصباحية 10 : 30

ورشات تكوينية « ماستر كلاص » بالمعهد البلدي للموسيقى والرقص بحمرية.

من تأطير: محمد السعداوي الجزائر، عمر زياد العراق، حكان كونغور تركيا

الفترة المسائية 19 : 00

بقاعة جماعة الهديم

فرقة الرباعي الموصلي التابع للجمعية الموصلية للطرب الغرناطي بمدينة وجدة

الفنان التهامي الحوات المغرب

الفنان عمر زياد العراق

الفنان علي شانغو مصودااليابان

الفنان يمن جذبة سوريا

الفنان منصف العذراوي المغرب

الفنان حكان كونكور تركيا

الفنان العنبري المغرب

اختتام المهرجان