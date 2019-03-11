الدار البيضاء: توقيف سيدة تبلغ من العمر 33 سنة، تعيش حالة التشرد، للاشتباه في تورطها في اختطاف واحتجاز فتاة قاصر

بــــــلاغ 9 مارس 2019

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، زوال اليوم السبت 9 مارس الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 33 سنة، تعيش حالة التشرد، وذلك للاشتباه في تورطها في اختطاف واحتجاز فتاة قاصر، تبلغ من العمر ست سنوات ونصف.

وكانت ولاية أمن الدار البيضاء قد توصلت، يوم الاثنين المنصرم، ببلاغ اختفاء الفتاة القاصرة في ظروف مشكوك فيها، قبل أن تسفر عمليات البحث عن تشخيص هوية المشتبه فيها، بشكل كامل ودقيق، انطلاقا من تسجيلات الكاميرات التي رصدت تحركات المعنية بالأمر رفقة الطفلة المختطفة في عدة مناطق من مدينة الدار البيضاء وضواحيها.

وقد تم العثور على الفتاة المختطفة في وضع صحي عادي، في وقت سابق من زوال اليوم، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المعمقة عن توقيف المشتبه فيها بالمدينة العتيقة بمدينة الدار البيضاء بعد زوال اليوم السبت.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد دوافعها وخلفياتها الإجرامية.