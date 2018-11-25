التضامن الجامعي المغربي ينظم حفلا تكريميا بافران

احتضنت قاعة المناظرات بافران يوم السبت 24 نونبر 2018 حفل تكريمي تحت شعار المدرسة فضاء لممارسة القيم وتكريس السلوك المدني ودلك لفائدة مجموعة من رجال ونساء التعليم الدين احيلوا على التقاعد المبادرة جاء بها الفرع الاقليمي وبتنسيق مع المكتب الوطني الوطني للتضامن الجامعي وبتعاون مع المديرية الاقليمية للتربية والتكوين .

وقد اكد الرئيس الوطني للتضامن الجامعي السيد باو حدو ان الاهداف الاساسية التي تعمل هيئته على تحقيقها تتجلى في رد الاعتبار للمدرسة العمومية من خلال ترسيخ القيم والسلوك المدني داخل المؤسسات التعليمية وتبوئيها المكانة اللائقة بها من جهة والعمل على صيانة كرامة المدرسين والاطر التربوية من جهة اخرى ودلك من خلال الاهتمام بهده الفئة وتحفيزها على العمل الجبار الدي تقوم به مع مما يستدعي تخفيض سن تقاعدهم. ونفس الصدد ذكرت رئيسة الفرع الاقليمي للتضامن بافران ان ما تعرفه المدرسة خلال السنوات الاخيرة من غياب بعض القيم الانسانية والتربوية وانتشار ظاهرة العنف دفعت الفرع الاقليمي للتضامن الجامعي من يجعل من سنة 2019 سنة للدفاع عن القيم الاخلاقية النبيلة ونبد كل اشكال العنف المدرسي والعمل علي تكريس السلوك المدني.

الحفل التكريمي عرف تقديم عروض فنية من غناء رقصات ولوحات معبرة ورائعة من طرف مجموعة من تلاميد التعليم الابتدائي.