الندوة الدولية حول سرطان المبيض وسرطان عنق الرحم

من 6 إلى 7 أبريل 2018 في مراكش / المغرب

رابطة أطباء سرطانات النساء (GCIG) والجمعية العربية لأبحاث السرطانات التي تصيب النساء (PARSGO)، تنظمان للمرة الأولى في أفريقيا من 6 إلى7 أبريل 2018 في مراكش – المغرب الندوة الدولية لسرطانات المبيض وعنق الرحم.

تنظم الندوة بدعم من الجمعية الألمانية شمال – شرق لمكافحة سرطانات النساء (NOGGO)والجمعية الدولية لسرطانات النساء (IGCS) و مؤسسة الأميرة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، والوزارة المكلفة بالمغاربة في الخارج، ووزارة الخارجية المغربية.

يشارك في أعمال الندوة أخصائيون دوليون في سرطانات المبيض وعنق الرحم متمرسون في تشخيص وعلاج الأورام والكشف عنها في مراحل مبكرة.

وبحسب رئيس رابطة (PARSGO) البروفيسور خالد سيهولي، مدير قسم النسائية في مشفى شاريتيه ببرلين:، فإن الهدف من المؤتمر هو: « إطلاق نقاش دولي حول موضوع سرطانات المبيض والرحم، وحول إمكانيات الوقاية منها في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما نخطط لتعزيز التعاون العلمي من أجل رعاية أفضل للنساء المصابات بالسرطان في المنطقة العربية ».

ويضيف البروفيسور سيهولي، « أن المغرب في موقع يؤهله لكي يكون منطلقا لتنسيق البرامج الطبية في هذا المجال بين أوروبا والولايات المتحدة وباقي البلدان العربية ».

تجدر الإشارة إلى أن رابطة (PARSGO) هي جمعية غير ربحية وغير سياسية. تأسست في 30 أكتوبر 2016 لتكون منتدى دوليا للنقاش وتبادل الخبرات بين أعضائها المتخصصين في السرطانات النسائية على مستويات الوقاية والعلاج والأبحاث.

المسؤولان عن التواصل:

أحمد اعبيدة

abidaa@gmx.net

Tel. 004917624041482

عبد الرحمان عمار

Tel. 0049176 323 033 50

Abderrahmane.ammar@gmail.com