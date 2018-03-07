انطلاق أول جلسة رقمية بالمحكمة الابتدائية بتاوريرت ، والأولى من نوعها على مستوى الدائرة الاستئنافية بوجدة VIDEO

شهدت المحكمة الابتدائية بتاوريرت الاربعاء 07 مارس 2018 انطلاق أول جلسة رقمية بالمحكمة الابتدائية و ذلك في اطار النهوض بقطاع العدالة و تحديثه. و هي التجربة الاولى بالدائرة الاستئنافية بوجدة. و يتعلق الأمر بجلسة القضايا الاستعجالية برئاسة السيد رئيس المحكمة الأستاذ هشام الرياني علما أن هذه المحكمة انخرطت في المحكمة الرقمية انخراطا كليا و ذلك بتضمين جميع الملفات المسجلة بها سواء المدنية أو الزجرية رقميا و كذا رقمنة جميع الخدمات الادارية بما فيها السجل التجاري و السجل العدلي و نسخ الاحكام فضلا عن كونها مؤهلة لاستقبال طلبات السادة المحامون و التواصل مع باقي مساعدي القضاء إلكترونيا.

و قد تم عقد هذه الجلسة بطريقة سلسة اعتمادا على الملفات الرقمية المخزنة إلكترونيا، و لقت استحسان العاملين بالمحكمة و السادة المحامون و مساعدي القضاء.