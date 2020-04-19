عامْ السَّلْطانْ لَبْيَضْ

عامْ السَّلْطانْ لَبْيَضْ
عامْ السَّلْطانْ لَبْيَضْ
رمضان مصباح الإدريسي
اللهْ اللهْ ، واشْ هَذْ الغَمْرة؛ هْجومْ وهْروبْ؟
لعدو يْداهَمْ ، وْانَا كَاعَدْ نشُوفْ مَرْعوبْ
واشْ نْموتْ بارَدْ ؟ هذا شِيخْ لَعْيوبْ
واش هذْ الغَرقَة فَ الخُوفْ واجْبُوبْ
المَخزن عسَّاس ، قَرطاسْ فْ دْروبْ
نْجومْ السّْما طاحَتْ شْهوبْ ف قْلوبْ
و اجّْبال سالتْ نيرانْ فْ اسّْهوبْ
لكْمامَة تْقول شُوفْ واسْكَتْ، وانْسَ الْمَحْبوبْ
ما تَحْسَب زْمانْ ،وما تَعشق ا شْروقْ واغْروبْ
ما اتْسَرَّجْ خِيلْ، ما تْشوفْ ادْهَمْ غْزالْ فْ ا رْكوبْ
ما تَخْلِي بارودْ ما تْزغْرتْ عِيشَة زِينْةْْ اخْضوبْ
ما تفتحْ بِيبان ما تَنوي لَمانْ فْ حْبابْ لْقلوبْ
هذا عام لْكْمامة لْخوفْ فْهامة وسْلامَة مْ الْخْطوبْ
هذا عام الكمامة ،الرَّجْلة نْدامة ، اهْبالْ وذْنوبْ
عام السَّلطانْ لَبْيَضْ ، والجِيش لَبْيضْ، ولْعْدو الْمَكْروبْ
عامْ الفَرسان طَبَّا ، وسْلاح العِلم حْسابْ وحْبوبْ
يارَبِّي الدّْنيا فْ عارَك ؛ اضْعافْ وتْرابْ فَ هْبوبْ
وَجْلالْ القُدْرَة فُوقْ الخَلْقْ قاهَرْ ،فُوقْ ا سْما واسْحوبْ
انْعَمْ عْلينا بْرحْمة ،بَعْد الغَمْرة ؛ وْجُودْ اوْ تُوبْ
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