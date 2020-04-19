عامْ السَّلْطانْ لَبْيَضْ

رمضان مصباح الإدريسي

اللهْ اللهْ ، واشْ هَذْ الغَمْرة؛ هْجومْ وهْروبْ؟

لعدو يْداهَمْ ، وْانَا كَاعَدْ نشُوفْ مَرْعوبْ

واشْ نْموتْ بارَدْ ؟ هذا شِيخْ لَعْيوبْ

واش هذْ الغَرقَة فَ الخُوفْ واجْبُوبْ

المَخزن عسَّاس ، قَرطاسْ فْ دْروبْ

نْجومْ السّْما طاحَتْ شْهوبْ ف قْلوبْ

و اجّْبال سالتْ نيرانْ فْ اسّْهوبْ

لكْمامَة تْقول شُوفْ واسْكَتْ، وانْسَ الْمَحْبوبْ

ما تَحْسَب زْمانْ ،وما تَعشق ا شْروقْ واغْروبْ

ما اتْسَرَّجْ خِيلْ، ما تْشوفْ ادْهَمْ غْزالْ فْ ا رْكوبْ

ما تَخْلِي بارودْ ما تْزغْرتْ عِيشَة زِينْةْْ اخْضوبْ

ما تفتحْ بِيبان ما تَنوي لَمانْ فْ حْبابْ لْقلوبْ

هذا عام لْكْمامة لْخوفْ فْهامة وسْلامَة مْ الْخْطوبْ

هذا عام الكمامة ،الرَّجْلة نْدامة ، اهْبالْ وذْنوبْ

عام السَّلطانْ لَبْيَضْ ، والجِيش لَبْيضْ، ولْعْدو الْمَكْروبْ

عامْ الفَرسان طَبَّا ، وسْلاح العِلم حْسابْ وحْبوبْ

يارَبِّي الدّْنيا فْ عارَك ؛ اضْعافْ وتْرابْ فَ هْبوبْ

وَجْلالْ القُدْرَة فُوقْ الخَلْقْ قاهَرْ ،فُوقْ ا سْما واسْحوبْ

انْعَمْ عْلينا بْرحْمة ،بَعْد الغَمْرة ؛ وْجُودْ اوْ تُوبْ