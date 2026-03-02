الجزائر: واقع مأساوي ومؤلم ومستمر لهجرة آلاف من الشباب اليائس وأسرهم عبر قوارب الموت ويمثل 70% من تدفق الهجرة إلى أوروبا

عبدالقادر كتـــرة

تلقت شبكة « المركز الدولي لتحديد هوية المهاجرين المفقودين » (CIPIMD بلاغات (غالباً من عائلات المهاجرين أنفسهم) بانطلاق 14 قارباً نحو إسبانيا وانقطاع الاتصال بهم.

حسب الناشط الإسباني » فرانشيسكو خوسيه كليمينتي مارتين » (Francisco José Clemente Martín)، الذي يعد مصدرا موثوقا وشخصية بارزة جداً في تتبع قوارب الهجرة.

هذا الناشط الحقوقي الإسباني يعمل ضمن « المركز الدولي لتحديد هوية المهاجرين المفقودين » (CIPIMD)، ويُعرف بنشاطه المكثف على وسائل التواصل الاجتماعي (مثل حسابه Héroes del Mar).

يقوم « فرانشيسكو » بتجميع البيانات (نقطة الانطلاق، عدد الأشخاص، وقت المغادرة) وتمريرها فوراً للسلطات الإسبانية لتوجيه مروحيات وقوارب الإنقاذ.

ويعتبر فرانشيسكو حلقة الوصل غير الرسمية ولكن الأكثر فعالية بين عائلات المهاجرين (الحراكة) في الجزائر وخفر السواحل الإسباني (Salvamento Marítimo).

تنطلق هذه القوارب غالباً من السواحل الغربية والوسطى للجزائر (وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة) وتستهدف سواحل ألميريا، مورسيا، أليكانتي، أو جزر البليار في إسبانيا. الرحلة تستغرق عادة ما بين 12 إلى 24 ساعة حسب نوع القارب وحالة الطقس.

غالباً ما تحدث هذه الموجات (عشرات القوارب في ليلة واحدة) عندما تفتح « نوافذ طقس » ملائمة، حيث يستغل المهاجرون وشبكات التهريب هدوء البحر للانطلاق دفعة واحدة.

​خروج مئات الأشخاص—وبينهم عائلات كاملة ونساء وأطفال، وليس فقط شباباً باحثين عن عمل—في قوارب غير آمنة، يعكس حالة من اليأس العميق والانسداد في الأفق الاقتصادي والاجتماعي بسبب التضخم، البطالة، وغياب الفرص هي الدوافع الرئيسية لهذه المخاطرة المميتة.

القوارب المستخدمة إما أن تكون قوارب صيد متهالكة أو قوارب ألياف زجاجية سريعة بمحركات قوية، والمخاطر لا تقتصر على الغرق فقط، بل تشمل التيه لأيام بسبب نفاد الوقود، أو الإصابة بحروق كيميائية شديدة (نتيجة اختلاط مياه البحر بوقود المحركات).

العائلات التي تنتظر على الضفة الأخرى تعيش أسوأ كوابيسها. هي حالة من « الحداد المعلق »؛ حيث يتابعون صفحات النشطاء بتوتر شديد للبحث عن صورة أو اسم يطمئنهم أن أبناءهم وصلوا أحياء، أو في أسوأ الأحوال، للتعرف على جثثهم.

​ما نقرؤه في هذه التحديثات ليس مجرد « أخبار عابرة »، بل هو نزيف بشري حقيقي ومأساة إنسانية مكتملة الأركان.

​الاعتماد على الحلول الأمنية البحتة، وعسكرة الحدود البحرية من قبل أوروبا، أثبت أنه غير كافٍ ولن يوقف ظاهرة الهجرة (الحرقة).

بدلاً من إيقافها، تجعل هذه السياسات الطرق أكثر خطورة وتزيد من أرباح شبكات التهريب. طالما لم تُعالج الأسباب الجذرية للهجرة في دول المنشأ—مثل تعزيز التنمية الحقيقية، ومكافحة الفساد، وخلق فرص عمل تحفظ كرامة الشباب—فإن هذه القوارب ستستمر في الانطلاق.

​في خضم هذا الفشل السياسي، يبقى الدور الذي يلعبه المجتمع المدني والنشطاء (مثل فرانشيسكو) بطولياً واستثنائياً، لأنهم يضعون « الحق في الحياة » فوق أي اعتبارات حدودية أو جوازات سفر.

الأرقام والإحصائيات المتعلقة بالهجرة غير النظامية (الحرقة) من السواحل الجزائرية نحو إسبانيا تعكس تحولاً جذرياً ومأساوياً في مسارات الهجرة في منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط.

البيانات الصادرة عن وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) والمنظمات الحقوقية البارزة مثل « كاميناندو فرونتيراس » (Caminando Fronteras) ترسم صورة واضحة لهذا الوضع.

​إليك التفاصيل الإحصائية الموثقة لعامي 2024 و2025:

​1. حجم تدفق المهاجرين (المسار الجزائري)

المحرك الرئيسي لغرب المتوسط: يُعد المسار المنطلق من الجزائر الشريان الأساسي للهجرة في غرب البحر الأبيض المتوسط. في عام 2024، سجلت الوكالات الأوروبية أكثر من 9,600 عبور غير نظامي لجزائريين نحو إسبانيا، ليشكلوا بذلك الأغلبية الساحقة على هذا الممر.

طفرة جزر البليار: شهدت جزر البليار الإسبانية ضغطاً غير مسبوق في عام 2024، حيث استقبلت حوالي 6,000 مهاجر (ثلاثة أضعاف العدد المسجل في 2023)، وكانت الأغلبية العظمى من هذه القوارب منطلقة من السواحل الجزائرية لتفادي الرقابة الكثيفة في مناطق أخرى.

استمرار التصاعد في 2025: على عكس مسارات الهجرة البلقانية والإفريقية الغربية التي شهدت تراجعاً ملحوظاً، سجل مسار غرب المتوسط ارتفاعاً بنسبة 15% في أوائل عام 2025، مدفوعاً بشكل أساسي بالانطلاقات من الجزائر التي شكلت أكثر من 70% من إجمالي الوافدين.

​2. حصيلة الضحايا والمفقودين

​تحولت الطرق البحرية نحو إسبانيا إلى واحدة من أكثر المناطق فتكاً في العالم، والأرقام الخاصة بالمسار الجزائري تعكس فشل أنظمة الإنقاذ الإقليمية:

الإحصائية العامة للحدود الإسبانية (2024): وثقت منظمة « كاميناندو فرونتيراس » حصيلة كارثية بلغت 10,457 ضحية ومفقوداً على مستوى كافة الحدود البحرية الإسبانية الإفريقية (بمعدل 30 وفاة يومياً، من بينهم مئات النساء والأطفال).

ضحايا المسار الجزائري (2024): سجل هذا الطريق وحده وفاة وفقدان 517 شخصاً، ليحتل موقعاً متقدماً من حيث الخطورة في حوض البحر الأبيض المتوسط.

قفزة مأساوية في (2025): تشير التقارير الحقوقية المحدثة لعام 2025 إلى تصاعد مرعب في أعداد الضحايا على الطريق المنطلق من الجزائر نحو إسبانيا، حيث سُجل 1,037 ضحية، مما يؤكد المخاطر القصوى المرتبطة ببعد المسافة والتأخر المتعمد أو التقصير في الاستجابة لنداءات الاستغاثة في المياه المفتوحة.

​3. التحولات الجيوسياسية والديموغرافية

تأثير عسكرة الحدود الإقليمية: التحول الكثيف نحو السواحل الجزائرية مرتبط بشكل وثيق بالديناميكيات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة. التشديد الأمني المكثف وعسكرة الحدود في شمال المغرب (حول مضيق جبل طارق وبحر البوران) دفع شبكات التهريب والمهاجرين إلى البحث عن نقاط انطلاق بديلة. السواحل الجزائرية أصبحت المنفذ المتاح، رغم أن الرحلة منها نحو جزر البليار أو أليكانتي أطول وأكثر خطورة.

تغير ديموغرافية المهاجرين: لم تعد القوارب مقتصرة على الشباب والذكور الباحثين عن فرص اقتصادية.

التقارير توثق تزايداً ملحوظاً في أعداد النساء والأطفال وعائلات بأكملها، بالإضافة إلى تحول الجزائر لنقطة عبور لجنسيات أخرى، حيث يُستخدم الطريق الآن من قبل مهاجرين من سوريا، ودول الساحل الإفريقي (مثل مالي وغينيا) هرباً من النزاعات العنيفة