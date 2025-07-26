صرخة جوعى غزة…في زمن الشبع ـ شعر رمضان مصباح
لا تَخَفْ ..من بقيَّةِ سُؤال
رمضان مصباح
صرخة جوعى غزة…في زمن الشبع
يا سيِّدي:
يامن يَشْوي الجملَ
وبداخِله خروف
يامن يَعتلي البُرج الشاهق
ليُنفس أمْعاءه.
اني جائعْ.
وجوعي أسودُ
كالفحم الذي تبقَّى
من حَفل الشَّواء.
يا سيدي :
يامن يُصبح على البورصة
ويتوضأ بحقْل بترول
ويتيمم بسبِيكة ذهب.
اني جائعْ
كذئب الليالي
في الشِّتاء.
حيث لا يسمع غيرُ العُواء
يا سيدي:
أنا جائع وكفى.
لم أعد أرغب في الدَّولة
هَمِّي العَوْلة وكفى.
لا تخفْ مني .
لم أعد لا قومِيا.
ولا شُيوعيا .
ولا اشتِراكيا.
ولا سلفيا.
ولاسُنيا ولا شيعيا.
أنا جائعٌ وكفى.
يا سيدي:
أنا مُحاصر في جوعي
وجوعي محاصرٌ
حتى يشتدَّ ويشتد
ولا رغيف فوق الرصيف.
ولا شَمَّة طبيخ.
مُحاصَر حتى أنضَبَ وأنضب؛
ويجِفَّ كلُّ الماء في الأمعاءْ.
ياسيدي:
جَفَّ في الجُبن
والجبن كما تعرف
من الشَّبع.
تيَبَّست لُغتي
مِن تخشُّب لساني
ولا رواء.
نسيت الدِّين
والقرآن والانجيل.
ودعوات الأتقياء
لأني جائِع .
والجائع مرفوع عنه القلم
الى أن يشبع.
وما عذرك أنت العربي الشبعان:
حتى يُرفع عنك القلم:
الديني
والعربي والانساني..؟
لا تخف مني
من بقية سؤال
من زمن الشبع
والحلم بدولة
وحولها ذئاب الخلاء.
ولا نامت أعين الجبناء..
Aucun commentaire