صرخة جوعى غزة…في زمن الشبع ـ شعر رمضان مصباح

لا تَخَفْ ..من بقيَّةِ سُؤال

رمضان مصباح

صرخة جوعى غزة…في زمن الشبع

يا سيِّدي:

يامن يَشْوي الجملَ

وبداخِله خروف

يامن يَعتلي البُرج الشاهق

ليُنفس أمْعاءه.

اني جائعْ.

وجوعي أسودُ

كالفحم الذي تبقَّى

من حَفل الشَّواء.

يا سيدي :

يامن يُصبح على البورصة

ويتوضأ بحقْل بترول

ويتيمم بسبِيكة ذهب.

اني جائعْ

كذئب الليالي

في الشِّتاء.

حيث لا يسمع غيرُ العُواء

يا سيدي:

أنا جائع وكفى.

لم أعد أرغب في الدَّولة

هَمِّي العَوْلة وكفى.

لا تخفْ مني .

لم أعد لا قومِيا.

ولا شُيوعيا .

ولا اشتِراكيا.

ولا سلفيا.

ولاسُنيا ولا شيعيا.

أنا جائعٌ وكفى.

يا سيدي:

أنا مُحاصر في جوعي

وجوعي محاصرٌ

حتى يشتدَّ ويشتد

ولا رغيف فوق الرصيف.

ولا شَمَّة طبيخ.

مُحاصَر حتى أنضَبَ وأنضب؛

ويجِفَّ كلُّ الماء في الأمعاءْ.

ياسيدي:

جَفَّ في الجُبن

والجبن كما تعرف

من الشَّبع.

تيَبَّست لُغتي

مِن تخشُّب لساني

ولا رواء.

نسيت الدِّين

والقرآن والانجيل.

ودعوات الأتقياء

لأني جائِع .

والجائع مرفوع عنه القلم

الى أن يشبع.

وما عذرك أنت العربي الشبعان:

حتى يُرفع عنك القلم:

الديني

والعربي والانساني..؟

لا تخف مني

من بقية سؤال

من زمن الشبع

والحلم بدولة

وحولها ذئاب الخلاء.

ولا نامت أعين الجبناء..