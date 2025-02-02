برج خليفة في دبي اطول ناطحات السحاب في الشرق الأوسط …لا يتوفر على نظام صرف صحي مدني بالمعنى المتعارف عليه عالميا

رسائل الإمارات 2

عزيز باكوش

الكثير منكم سوف لن يصدق، بينما البعض الآخر سيصاب بالدهشة والذهول كما حصل معي للوهلة الأولى. يا إلاهي، كيف لبرج خليفة في دبي أطول ناطحات السحاب بدبي وربما في الشرق الأوسط وهو يضج بحوالي 36 ألف من السكان والموظفين والعمال كما يستقبل أكثر من 40 ألف زائر يوميا من مختلف أنحاء العالم ينتجون حوالي 7 أطنان من مخلفات المراحيض و8 أطنان من مياه الاستحمام ومياه الاستخدامات الأخرى بمجموع يصل إلى 15 طنا من من مياه الصرف الصحي في اليوم الواحد . من غير أن يوفر لهم البرج نظام صرف صحي مدني بالمعنى المتعارف عليه عالميا.

وبالتالي ،سنطرح السؤال جميعا لماذا كيف ومتى؟

في دُبَي يوجد الكثير من المباني العالية وناطحات السحاب التي لا يتصل نظام صرفها مع نظام الصرف الصحي الرئيسي في المدينة الذي حسب الخبراء لا يتحمل الصرف من بناء ضخم ب163طابقا

برج خليفة في دبي أطول برج في العالم و استخدمت في بنائه أحدث التقنيات الهندسية وكلف ملايين الدولارات .ولذلك من المتوقع أن يكون له نظام صرف صحي متطور . ولكن في هذا البرج يتم شحن مياه الصرف الصحي بواسطة الشاحنات كل صباح .وهو نظام يصفه الكثيرون بالبدائي . فهو غير مرتبط بنظام الصرف الصحي الخاص بالمدينة .بل إن كافة المخلفات السائلة الناتجة عن هذا البرج يتم شحنها عن طريق الشاحنات التي تنتظر في بعض الأحيان 24 ساعة قبل تفريغ حمولتها في محطات المعالجة الخاصة .ونقلا عن مصادر عليمة فالأمر لا يخص برج خليفة وحده ، بل يوجد كثير من المباني الشاهقة ي دبي لا ترتبط بنظام الصرف الصحي الرئيسي بالمدينة »

كثيرة هي القنوات والمواقع الإخبارية والصحف التي تداولت الخبر لكن صحيفة » ديلي ستار » البريطانية، الواسعة الانتشار قالت في قصاصة خبرية ،أنه عندما تم الانتهاء من بناء البرج، كانت حكومة دبي تعيش أزمة اقتصادية، وتعاني آثار أزمة الائتمان لعام 2008، لذا رأت أن تكلفة إقامة نظام للصرف الصحي المتطور في المدينة ليس ضروريا، وذلك توفيرا للمال. وأضافت الصحيفة الإنجليزية « أن القائمين على بناء البرج كانوا واثقين من أن نقل الفضلات بالشاحنات كل يوم سيكون أرخص من إجراء تحسينات على نظام الصرف الصحي » وهو ما كان وجرى العمل به دون أدنى ضرر وبلا مضاعفات صحية أو بيئية . من ناحية ثانية ومع تعافي الخزينة وتطور الاقتصاد بشكل كبير، فالأشغال جارية الآن لتحسين المرفق وتوفير نظام مدني حديث للصرف الصحي بهذا البرج العملاق. وهو اليوم قيد التنفيذ بدء من 2025. وتتم معالجة مياه الصرف الصحي من برج خليفة المجاور ومنطقة و سط دبي بواسطة وحدات المفاعل الحيوي الغشائي » MBR وتقنية التناضح العكسي من شركة هيتاشي . وتعمل طريقة التنقية التي يتم إجراؤها على إزالة الرائحة والملوثات التي يثيرها استخدام مياه الصرف الصحي كخطوة أخيرة في هذه العملية « .

يوجد الكثير من المباني العالية وناطحات السحاب في دبي التي لا يتصل نظام صرفها مع نظام الصرف الصحي الرئيسي في المدينة الذي لا يتحمل على ما يبدو الصرف من بناء ضخم ب 163 طابق.

هذا الوضع الشاذ يدفع بالكثيرين لإعادة طرح فكرة أنّ فن العمارة ليس فقط في رسم وتصميم بناء جميل ذو مظهر جذاب أو ملفت، بل هو دراسة كاملة لتأثير هذا البناء على المدينة وكيفية تفاعله معها من جميع النواحي ».

قد يرى البعض الآخر « أنه من الرائع أن تبني ناطحة سحاب بهذا الحجم ولكن تصريف مخلفاتها بهذه الطريقة المكلفة وغير الفعالة لا يمكن وصفه إلا بالفشل الحقيقي عند مقارنته مع مكانة وتكاليف هذا النوع من الأبنية خصيصاً. »

ويعتبر برج خليفة في دبي بالإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة أطول ناطحات السحاب في العالم بارتفاع نحو 828 مترا، متفوقا على مبنى « إمباير ستيت » في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، الذي ظل يحمل لقب أطول مبنى في العالم لمدة نصف قرن من عام 1931 وحتى 1972، إذ يبلغ طوله 443.2 متر.

ويتجاوز برج خليفة 828 متر من حيث الارتفاع برج محمد السادس بحوالي 600 متر هو أكبر برج في أفريقيا، بارتفاع يناهز 250 مترا وبتكلفة تصل إلى 4 مليارات درهم 417 مليون دولار. وأقيم هذا المشروع في مدينة سلا قرب مدينة الرباط العاصمة على ضفاف نهر أبي رقراق، ويتألف من 45 طابقا وعلو 250 مترا.

ووفقا لبيانات من « سكاي سكرابر سنتر » وهي قاعدة بيانات يحتفظ بها مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية يتكون برج خليفة الذي اكتمل بناؤه عام 2010 من 163 طابقًا وهو يضم 185 ألف متر مربع (1000 شقة) مساحة سكنية، أكثر من 28 ألف متر مربع مساحات مكتبية تشغل 49 طابقًا.

وفي المركز الثاني حل برج شنغهاي تاور في مدينة شنغهاي الصينية بارتفاع يبلغ 632 مترًا، وهو يحتوي على 128 طابقًا. فيما جاء برج الساعة في مكة كثالث أطول مبنى في العالم بارتفاع يبلغ 601 متر ومكون من 120 طابقًا أما مبنى بينج آن فاينانس سنتر الواقع في مدينة شنتشن الصينية فحل في المركز الرابع بارتفاع يبلغ 599 مترًا، وهو يتكون من 115 طابقًا.

بينما جاء مبنى جولدن فاينانس في مدينة تيانجين الصينية خامسا ويبلغ طوله 596 مترًا، وحل سادسا مبنى لوت وورلد تاور في مدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية ويبلغ ارتفاعه 554 مترًا.

وكان المركز السابع من نصيب مبنى وان وورلد تريد سنتر الذي يقع في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة بارتفاع يبلغ 541 مترًا، وحل ثامنا مركز قوانغتشو المالي في مدينة قوانغتشو الصينية ويبلغ طوله 530 مترًا، وهو يتكون من 111 طابقًا.

في حين جاء مركز تيانجين المالي في منطقة تيانجين في الصين تاسعا، ويبلغ ارتفاعه 530 مترًا، وهو يتكون من 97 طابقًا أما مبنى سي آي تي آي سي تاور الذي يقع في العاصمة الصينية بكين بارتفاع 528 مترًا فجاء عاشرا وهو يحتوي على 109 طوابق، ويبلغ طوله 190 مترًا. »

وفي الختام دعونا نلقي نظرة حال العمران حيث سرعة الإنشاء والتعمير في دول الخليج خرافية. والأبراج تنبت كل صباح مثل الفطر ،وتتناسل على شكل قارورات من النيكل مزركشة معلقة في أذن السماء .أن عجلة التطوير والبناء تدور بجنون في بلاد الشيخ زايد و آل نهيان وآل سعود…