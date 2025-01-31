عبدالقادر كتــرة

ردا على هجوم السلطات الجزائرية التي استهدف اليمين الفرنسي، صرحت « مارين لوبان » رئيسة فريق نواب حزب التجمع الوطني أن فرنسا، من خلال الاستعمار، « جلبت إلى الجزائر رأس المال الذي كان ينبغي أن يسمح لها بالتطور ».

وبينما أصبحت الخلافات والتوترات الدبلوماسية بين البلدين أقوى وأعمق من أي وقت مضى، تعتقد « مارين لوبان » أن استعمار فرنسا للجزائر لم يكن « مأساة ».

وقالت خلال حوار لها لقناة LCI الفرنسية : « أستطيع أن أفهم أن الناس يريدون الحصول على الاستقلال، لكنني أعتقد أن القول بأن الاستعمار كان مأساة للجزائر ليس صحيحا ».

وترى رئيسة نواب حزب « التجمع الوطني »، الذي خدم والده في الجيش خلال حرب الجزائر، أن « فرنسا جلبت للجزائر، من الناحية الاقتصادية، رأسمالا يتعلق بالبنية التحتية، وهو ما كان ينبغي أن يسمح لها بالتطور وتصبح نرويج المغرب العربي »…

وقالت « مارين لوبان »: « إنهم لم يفعلوا ذلك، وهذا أمر مؤسف للغاية لأن الشعب الجزائري هو أول الضحايا ».

وتساءلت رئيسة الحزب اليميني: « ماذا يفعل الشعب الجزائري الذي حصل على استقلاله بدل العمل على بناء ثروات بلاده؟ إنهم يغادرون، ويهربون، ويذهبون إلى فرنسا. وهذا اعتراف وحشي بالفشل للقادة الجزائريين ».

إذا كانت تصريحات « مارين لوبين » حول تاريخ الاستعمار الفرنسي في الجزائر مستهجنة ومستحقة للانتقاد وغير عادلة، فإن الحقيقة تبقى أنه من الواضح أن ملاحظتها حول الغرق في التخلف في الجزائر صحيحة للأسف.

لقد كانت الجزائر تمتلك بالفعل الإمكانيات اللازمة لتصبح مثل نرويج أفريقيا، لكن النظام العسكري أرادها على ما هي عليه وأسوء.