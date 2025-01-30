ليانغ وينفينغ،مفخرة الصين ونابغة الذكاء الاصطناعي،،،

عبد العزيز ملوك

لا أدري ومن قال لا أدري علمه الله ما لا يدري حقيقة الخسائر الكبيرة التي تكبدتها بورصات عالمية وشركات تكنولوجيا أمريكية خلال اليومين الماضيين، لكن المؤكد أن حرب الذكاء الاصطناعي فعلا قد اندلعت وبدأ معها الزحف على الاقتصادات والثروات العالمية « وكلشي غي بالويفي »،،،

يناير الجاري، بينما كان العالم كله منشغلا بالسياسة وبوصول الرئيس الأمريكي 20 المنتخب دونالد ترامب مرة أخرى إلى البيت الأبيض، قلبت شركة صينية متخصصة في الذكاء الاصطناعي تسمى: »ديب-سيك » موازین قوى الاقتصاد العالمي ومعه مفهوم حروب التكنولوجيا المستقبلية…

حروب بدون طائرات ولا راجمات صواريخ ولا دبابات أو مدافع ولا غواصات أو حاملات طائرات ولا جنود مشاة تكبد الشركات العالمية الأمريكية خسارات بملايير الدولارات جعلت رؤساءها مصدومين من هذا الذي فعله بهم ليانغ وينفينغ ومن حجم الخسائر التي تكبدتها شركاتهم الممدة في أبراج مانهاتن المحصنة.

البورصات العالمية تنهار وشركات التكنولوجيا الأمريكية تخسر تريليون دولار من قيمتها السوقية وشركة » نفيدا » وحدها خسرت 600 مليار دولار أي ما يعاد الناتج الداخلي الخام للمغرب 5 مرات.

هكذا اذن شركة صينية ناشئة استغرق بناءها شهرين فقط تستثمر 6 ملايين دولار فقط وتزيح كبريات الشركات العالمية من عرش تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، على رأسها عمالقة أمريكا ليبقى السؤال المطروح هو:

أين نحن من سباق هذا الذكاء الاصطناعي الذي يتخذ منعطف جديد ومن هذا التطور الذي أصاب رؤساء الشركات الأمريكية بالذهول الشيء الذي ستدفع شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى لمراجعة حساباتهم وإعادة التفكير في استراتيجياتهم.

فمن هو « ليانغ وينفينغ »، مؤسس DeepSeek يا ترى؟

منذ أسبوع فقط برز اسم مؤسس شركة « ديب-سيك » الصينية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي،ذي 39 عاماً، وأصبح محط اهتمام الأجهزة الأمنية العالمية وخبراء التكنولوجيا العسكرية والمدنية العالمية، أقام الدنيآ وشغل عقول الناس وصار رمزاً للأمل في مواجهة التحديات التي تفرضها القيود المفروضة على صادرات الشرائح الإلكترونية من قبل شركات التكنولوجيا الأمريكية.

إلى حدود 20 يناير الماضي، حافظ هذا الشاب الصيني على سرية تامة بشأن حياته الشخصية والمهنية، إلى أن تم استدعاءه يوم تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة رفقة ثمانية من الشباب الصينيين لحضور ندوة علمية مغلقة من تنظيم رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ…، ليظهر بعدها ليانغ أول مرة ك »تنين » على شاشات تلفزيون الصين بملامح وملابس جد عادية بين الأكاديميين والموظفين الحكوميين وكبار رؤساء الشركات المملوكة للدولة، مما أكسبه الإنتباه،إذ أظهرت الصور والفيديوهات التي بثتها القناة التلفزيونية الصينية CCTV وجوده بين كبار المسؤولين الصينيين البارزين.

نشأ ليانغ وينفينغ في مقاطعة غوانغد-ونغ جنوب الصين الشعبية، حيث كان محاطاً بثقافة تفضّل ريادة الأعمال على الدراسة، لكنه اختار مساراً أكاديمياً مميزاً،باهتمامه بالعلوم ودراسة الهندسة الإلكترونية في جامعة «تشجيانغ» المرموقة ليتخصص في الهندسة المعلوماتية بعد ذلك.

في العام 2015، شارك الشاب المهندس الصيني ليانغ وينفينغ، في تأسيس صندوق سيادي صيني بلغت إجمالي ميزانيته حوالي 114 مليار دولار،لكنه خلال أبريل 2023، أعلن أن DeepSeek التي تم انشاءها نفس العالم ستركز اهتمامها ومواردها على استكشاف جوهر الذكاء الاصطناعي العام (AGI)، وهو المجال الذي وجهت من خلاله الصين سهما قاتلا للاقتصاد الأمريكي وهدفا في الدقائق الأولى من حكم ترامب بعد التأثير المدمر لنظام الذكاء الاصطناعي الصيني DeepSeek الذي كبد سوق الأسهم الأمريكية خسائر تريليونية لم يشهد الاقتصاد الأمريكي لهآ مثيل في التاريخ المعاصر.

عبد العزيز ملوك