جبهة القوى الديموقراطية تدين عملية حرق المصحف الشريف في السويد

بيان استنكاري

إن حزب جبهة القوى الديمقراطية وهو يتابع تواطؤ السلطات السويدية مع الاحتجاجات المتطرفة، التي قامت بإحراق نسخة من المصحف الشريف في مدينة ستوكهولم، في سياق الحج واحتفالات المسلمين بعيد الأضحى، ليعبر عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذا النهج البغيض المؤيد لأعمال عنصرية موغلة في التطرف وزرع الفتن.

وحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يعبر عن استهجانه للاعتداء المتكرر على القرآن الكريم من قبل متطرفين حاقدين من السويد، يعتبر أن هذا الإصرار والترصد يفضحان انتقائية المجتمع والدولة السويديين في انتماءهما لمنظومة الديمقراطية وحقوق الإنسان كماهي متعارف عليها عالميا، والتي لا يمكن لها أن تتناقض تحت أي مبرر كان مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال والاحترام المتبادل بين الشعوب والدول.

إن حزب جبهة القوى الديمقراطية الذي يستحضر في كل تحليلاته ومواقفه تطورات الوضع الدولي التي اتخذت في هذه المرحلة منعطفا قاتما، ينذر بمخاطر جديدة وكبيرة، بعد أن أصبحت النزوعات اليمينية والفاشية والعنصرية تغذي بؤر الاقتتال والتوتر الجيوسياسي، ينبه إلى خطورة تنامي هذه التعبيرات الهوجاء في السويد، علما أنه لم يسبق أن تم القيام بحرق الكتب السماوية الأخرى من طرف المسلمين، حتى المتشددين منهم تحت أي ظرف من الظروف.

وحزب جبهة القوى الديمقراطية إذ يشيد بموقف الديبلوماسية المغربية الحازم في رفضه « لازدراء عقيدة المسلمين بهذه الطريقة »، يجدد تقديره لجهود المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس في دعم التعددية والتسامح والتعايش والحوار ومواجهة التمييز والإرهاب والتطرف العنيف، ويعرب عن انشغاله الكبير بما يلاحظه في مثل هذه المجتمعات من كيل بمكيالين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في ظل ما تشهده من انتقال من الرعاية الاجتماعية إلى رعاية الكراهية والشذوذ عن القيم الإنسانية النبيلة.

وحرر بالرباط في 30 يونيو 2023.

إمضاء: المصطفى بنعلي

الأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية