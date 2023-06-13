مَا لِي أرَى صَخَبًا يَنْدَسُّ فِي نَغَمٍ؟

رمضان مصباح الادريسي

انْثرْ قَرِيضَك إنَّ القلبَ مُنكسرٌ – – وابْعثْ عَزاءً إن الفنَّ مُندحِرٌ

شاخَت أغاني أمْسٍ ماتَ ناظِمُها- – رَجَّ النَّعِيقُ بِأنغام ٍ، بكَى وَتَرٌ

أين الخَجولُ بِرَقراق ٍوشاطِئهِ — أين السَّنا وعُيونٌ زانَها حَوَرٌ

رقْراقُ ذاك عظيم ٌموجُهُ ثَمِلُ – – مِن غُنْجِ بِنْتِ ضَبابٍ عِشْقُها قَمَرٌ

نَظْمُ الجَواهِر شِعْرا زانَهُ نَغَم ٌ – – أهْدى لنا قمَرا حَفَّتْ بِه دُرَرٌ

ما بالُ راحِلة ٍغَيْرى فهلْ نَسِيتْ – – ذاك المَساءَ ودَمْعا ما لهُ فَتَرٌ

يا لهْفَ عاشِقِها اذْ وردُه شَحِبٌ – – يبْكي رحيلَ حَبِيبٍ دَمْعُه هَمِرٌ

تلكَ الوصيفَةُ بعدَ أن تُوِّجتْ قمرٌ – – سلطانةًلِمَغاني سِحرُها قدَرٌ

ثمَّ ارْتوتْ نغَما أرواحُنا وسَمتْ- – أسماعُنا بِغناءٍحَرْفُه أَسِرٌ

ألحانُه دَفَقٌ أوزانُه مُهجٌ – – ألفاظُه لُمَع ٌأسْماؤه غُرَرٌ

ولَّى زمَانُهمُ وانْهَدَّ صَرْحُهُمُ – – أينَ الغِناءُوأين الشِّعرُوالعِبَرُ

مالِي أرى صَخَبا يَنْدَسُّ في نَغَمٍ؟ — مالي أرَى يَبَسًا يَهْمُو بِه مَطرٌ؟

هل عُقِّمَتْ مُهَرٌ أمْ شاخَ فارِسُها – – أم غارَ نَبعُ قَريضٍ ماؤُهُ سَكَرٌ؟

مِن أينَ عابثةٌ بالعُود يا وَلهِي – – من أين مَفْسَدةٌ للذَّوقِ يا وَتَرٌ

مِن أين قاصِمةٌ للنَّاي يا شَغفِي- -يَبكِي بُكاءَيَتِيمٍعَيْشُه قُتَرٌ

مِن أين نَظْمُ كلامٍ تافِه نَزِقٍ- – عُشَّاقُه بِمَلايينٍ بِهَا هَتَرٌ

ناحَتْ مَسامِعُنا تَرْثي مَغانِيَها – – ترْثي زمانَ نُجومٍ غَمَّها كَدَرٌ

انْ لمْ نَصُنْ نَغَمًا فَلا نَسْغ فِي غَدِنا — لا رُوحَ فيهِ اذاما شِعْرُه ُنُثُرٌ