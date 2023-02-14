والنائِحاتُ أذَقْنَ الليلَ زِلْزالَهُن

رمضان مصباح

الى الشعبين ،التركي والسوري؛ورحم الله من قضى في زلزالها ،وهي تخرج أثقالها لتبتلع المزيد والمزيد..

يا هول ذا الخَسْفِ لُطفًا، قد دَكَكْتَ القلوبْ

حَــوَّلــتَ رَدْمًــــا اقــامــات وغارت دروب

أقــوَتْ كــأنْ لــمْ يـعِـشْ أهــلٌ بـهـا دَعَــةً

مـــا دارَ فـــي خُـلـدِهـمْ أنَّ الـبـلايا تـنـوبُ

فــــــي طَــــــيِّ رَجٍّ وزلــــــزالٍ بــأثـقـالِـه

يـعـبـثْ بـأرواحِـهـمْ مَـــرَّهْ، ومَـــرَّهْ يـــؤوبُ

يــــا بُــــؤسَ أمٍّ تَــــرى أبــنـاءَهـا هَــمَــلاً

بــيـنَ الــرُّكـام، بـــلا روحٍ، وأيــنَ الـحَـبيبُ؟

والـــنَّــزْفُ سَــيــلٌ بــأركــانٍ يــئِــن بِــهــا

جـيـرانُـها ، فـوقـهُـمْ جـيـرانُـهُمْ والـنَّـحيبُ

والــنـائِـحـاتُ أذَقْـــــنَ الــلــيـلَ زِلــزالَـهُـن

حــتَّـى أصـــاخَ بِـسَـمـعٍ لـلـمَـنايا تَــجـوبُ

فـــــي كـــــلِّ رَدْمٍ حــكـايـاتٌ بـأحْـلامـهـا

عــاشـتْ وبـــادتْ كـأنـها وَمْـضـةٌ وغُــروبُ

كَــم مــن صَـبـايا وفِـتـيانٍ كَـسِـربِ الـقَـطا

طــــاروا ورَيْـعـانُـهم تـــاجٌ بَـكـتـهُ الـقـلـوبُ

كـيفَ الـحِسابُ؟لِمنْ؟ بـعدَ الـذي قدْ جَرى

مــاتَ الـقـطينُ بِـهـا ، أطـفـالُهُم والـشِّيبُ

فِــيـمَ الــسـؤالُ وكــلُّ الـقـومِ فــي رَهَــجٍ؟

أنَّــى تـحـامَلْتَ تَـصْـرُخ مـالـكَ مَــن يُـجيبُ

والأرضُ تـــرتَـــجُّ ، لا تُـــؤمَـــنْ غَــوائـلُـهـا

فـــي جـوْفـهـا أفْـعُـوانٌ ، يُـرقِّـصُه الَّـلـهيبُ

هــــذا قــضــاءٌ عـسـانـا نـَـرتـدِي ضُـعْـفَـنا

مــا أهــونَ الـنَّـاسَ فـيـها ؛سـافـلٌ وأَرِيـبْ