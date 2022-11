L’étendard des vicelards

Et ces médias pleurnichards criant à hue et à dia contre le Qatar.

Arrêtez vos pleurs et votre narcissisme civilisateur!

La liberté est indivisible et une.

Vous rappelez- vous bien avoir interdit le foulard et promulgué des lois pour le bannir chez vous ?

Et chez les autres, sans vergogne, vous revendiquez le port d’un brassard ?

Tissu contre tissu.

.

Dégustez alors le mal que vous avez fait subir aux autres.

Faites ce que vous voulez de vos orifices apôtres du vice! On s’en balance, mais mettez- vous bien dans la tête qu’il y a des gens, autres que vous sur Terre , qui ont de la décence.

Chapeau cher Qatar!

Chasse leurs vicelards dare dare!

Novembre 2022.