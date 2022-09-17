عميل المخابرات الجزائرية الدراجي يورط نفسه بتحامله ضد لاعب دولي مغربي…!!

سليم الهواري

في الوقت الذي قدم فيه اللاعب الدولي المغربي نصير مزراوي أفضل مبارياته خلال هذا الموسم بعد نيله أفضل تنقيط ، بمعدل 100/100 بالتدخلات وإكمال المراوغات خلال المباراة الدي جمعت ناديه بايرن ميونيخ، ضد نادي برشلونة الاسباني والتي احتضنها ملعب ميونيخ ليلة أمس الثلاثاء 13 شتنبر الجاري…و في الوقت الذي أثنى فيه نادي بايرن ميونيخ على الاداء المتميز لنصير مزراوي في مقال نشره على موقعه الرسمي بعنوان « خمس ملاحظات من فوز بايرن ميونيخ على برشلونة »، مسجلا أنه « أثبت جدارته من خلال أداء دفاعي متواصل سيحقق له بالتأكيد المزيد من الدقائق في التشكيلة الأساسية ». وذلك لما اظهره من مؤهلاته وقوته الدفاعية والهجومية، حيث خطف الأنظار، وأثنت عليه جماهير النادي الألماني… وكان مزراوي، قد دخل بديلا للظهير الأيمن الفرنسي بينجمان بافار إثر إصابته في الدقيقة 20 من بداية المباراة، في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا..

لكن ما اثار انتباه المتتبعين في هدا اللقاء القمة الذي تابعه ملايين المشاهدين عبر العالم ، هو ان رائحة خبث العميل الخائن حفيظ دراجي كانت حاضرة في هذا اللقاء ضد نصير مزراوي ، وظهر جليا ذلك، في اللقطة التي منع فيها نصير مهاجم برشلونة البولندي روبيرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف محقق في الشوط الأول، ونسب العميل التدخل لمدافع آخر – في سابقة من نوعها – عوض مزراوي ، دون ان تكون له الجرأة و الشجاعة بالإشادة بلقطة اللاعب الدولي نصير، وفي غالب الأحيان عندما تكون الكرة في رجل اللعب المغربي مزراوي كان العميل يتحدث عن احداث أخرى كتاريخ البايرن او وفاة ملكة بريطانيا واشياء بعيدة كل البعد عن اللقاء، كما ان دراجي لم يخف حقده الدفين اتجاه لاعب دولي مغربي خلق الحدث في هذا اللقاء ، وهو يكرر ان نصير ابن اجاكس دون ان يشير الى ان هذا اللاعب هو مغربي قح ابن مدينة تطوان لعب للمنتخب الوطني المغربي لأقل من 20سنة، وشارك ضمن الفريق الوطني الأول في عهد الناخب الوطني هيرفي رونار للمشاركة في نهائيات كاس العالم 2018.

يدكر ان مشاركة المغربي نصير مزراوي رفقة بايرن ميونيخ الألماني كانت قد اثارت إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مستخدمو هذه المواقع عن إعجابهم بـ »المستوى الرائع » الذي قدمه، وقالوا عنه بالحرف إنه » أحد أفضل المدافعين في أوروبا هذا الموسم من الناحية الفنية والدفاعية ».

يشار إلى أن نصير مزراوي سيشارك في تشكيلة المنتخب المغربي للمباراتين الإعداديتين لمونديال قطر 2022 ضد تشيلي والباراغواي نهاية الشهر الحالي باسبانيا، وفق ما أعلنه المدرب الجديد لـ »أسود الأطلس » وليد الركراكي.