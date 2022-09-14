يا قَيْسَ قَرطاجٍ، كَفىَ بكَ مُزحَةً

رمضان مصباح الادريسي

يـاتونُسُ الـخضراءُ جِـئتكِ سائلاً

فـالـقصرُ خــالٍ والـثعالبُ تـمرحُ

مـالي أرى قـيْسا يُـرَيِّقُ عَـقرَبا

يـحْلبْ زُنابَيْها * وضيفُه مَاتِحُ*؟

أرخَـتْ لـهُ من سُمِّها فتَنَفَّجَا *

فِي سَكرةٍ وهْمًا ،كَمنْ يَتفاضحُ

أسْـرى الى أرضٍ وشعبُها نائمٌ

والـحـكمُ غــاوٍ والـخيانة تـصْدحُ

وهْـمٌ تـمادى اذْ سـقتهُ عِصابة

مِـن خُـبثها حتَّى تطاولَ يبْجحُ*

مـهـلاً أبــا رخْـصٍ بـأيِّ خِـيَّامِها

تُــدلـي وقـــدْ تـعـاورَتْـها ريَّــاحُ

مـهـلا أبــا رخـص بـأي خـيامها

تـدلي ، ومـا فيها أسًى وجِراحُ

مـهـلا أبــا رخـص بـأي خـيامها

تـسْـمو ومـا فـيها جـلاهُ صُـياحُ

يا قيْس قرطاجٍ كفى بكَ مُزحَة

ألاَّ تَـــرانـــا اذْ يــنــيـرُ صـــبــاحُ

هـا قـدْ تـداعى عـالمٌ بـسِفارة

حــيـثُ الـعـوالي رايــة وفــلاحُ

هـا قـد تـسامى نصرُنا بحقوقِنا

والـشـعبُ فـي عِـزٍّ بـها صـدَّاحُ

هــا قــد تـنـادى اخْـوةٌ لِـربوعنا

أكـــرمْ بــه نـصـرًا روتُــه بِـطـاحُ

يـا قـسَّ* قـرطاجٍ نـبا بـكَ حَرفٌ

ألـقَـمْـتَهُ ضـيـفـا وأنــتَ فِـصـاحُ

أزْرى بِـعَـصـماءٍ كَـبَـتْ مُـتـرنِّحَهْ

مالتْ الى وَهْمٍ ، فقيلَ سَجاحُ *

اذْ فـضَّـهـا مَـــن زعْـمُـه لِـنـبُوّةٍ

سـارتْ بـه رُكبانُها وَهْوَ سَلاحُ*

مفردات:

*زُنابةُ العَقْرب وزُناباها: كلتاهما إِبْرتُها التي تَلْدَغُ بها.

*ماتح:شارب

*تنفج الرجل:افتخر بما ليس فيه.

*يبجح:يتبجح

*يا قس: خطيب العرب قس بن ساعدة.

*فصاح:جمع فصيح.

*سجاح: سجاح التميمية،مدعية النبوة.

* مَن زعْمُه لِنبُوّةٍ :مسيلمة الكذاب

سلاح:فضلات الجسد