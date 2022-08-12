سليم الهواري



كما كان متوقعا، وضع عميل عصابة السوء جهيد زفيزف، نفسه في مأزق في اول خرجة له، بتدخل غريب خلال المؤتمر 44 الذي عقده الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بدولة تنزانيا، ففي الوقت الذي كان رؤساء الاتحادات الافريقية يقدمون في كلماتهم مقترحات لتطوير لعبة كرة القدم بالقارة الإفريقية، وسبل تخطي المعيقات الحالية، توسل المدعو جهيد زفيزف، رئيس الاتحادية الجزائرية، في مداخلته الموجهة لأعضاء الكاف، انضمام جمهورية الوهم الى ال » كاف » ، متناسيا ان – الجبهة الإرهابية – التي كان يتحدث ويدافع عنها لا تتوفر على عضوية الأمم المتحدة، كما انه تناسى ما صرح به رئيس الكاف الجنوب الافريقي موتسيبي علانية عند زيارته للجزائر و في لقاء رسمي و » قالهم كاين 54 دولة افريقية » من داخل مقر رئاسة الجمهورية وبحضور ال » تبون »

الغريب في الامر ان رئيس الكاف الجنوب الافريقي موتسيبي تجاهل – بالمرة- تدخل البئيس زفيزف ، ولم يتلقى أي رد من أعضاء المكتب التنفيذي لل » كاف » و هدا ما تبين من خلال البلاغ الدي تم إصداره مباشرة بهد انتهاء اشغال الدورة 44 و الذي جاء خاليا من أي ذكر لمطلب عميل الكابرانات ، الذي عولت عليه ابواق الكابرانات كثيرا ، وجعلت منه البطل الاسطوري الذي له القدرة الخارقة للإطاحة بفوزي لقجع ، الا انه وجد نفسه منبطحا في اول – تخريجة – له امام سيده لقجع في لقاء افريقي ، وكان زفيزف قد انتخب رئيسا خلفا لشرف الدين عمارة يوم 7 يوليوز 2022.

المثير للشفقة بالنسبة لعميل العسكر الجزائري انه تناسى انه من المستحيل تلبية طلبه، باعتبار انه تم الحسم في المؤتمر الذي احتضنه المغرب السنة الماضية والذي طرح فيه التعديل المذكور في القانون الأساسي للكاف، باقتراح من فوزي لقجع، والذي عرف المصادقة عليه بالإجماع، إذ أن رئيس الاتحادية الجزائرية السابق كان بدوره من بين الداعمين للمقترح المغربي، مما خلق جدلا واسعا آنذاك في الأوساط الرياضية الجزائرية…

للإشارة فرئيس الاتحادية الجزائرية جهيد زفيزف ، خرج بخفي حنين من لقاء الجمعية العامة لل »كاف » بعدما منح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الثقة للمملكة المغربية شرف تنظيم أربع تظاهرات قارية من المستوى الرفيع في المرحلة المقبلة، الامر يتعلق باحتضان السوبر الإفريقي بين الوداد الرياضي ونهضة بركان يوم 10 شتنبر المقبل، إلى جانب منافسات كأس عصبة الأندية الإفريقية البطلة للسيدات في الفترة ما بين 30 أكتوبر و13 نونبر من السنة الحالية، كما سيحتضن صيف سنة 2023 كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024، إضافة الى منحه شرف تنظيم منافسات كأس إفريقيا للسيدات للمرة الثانية تواليا سنة 2024.