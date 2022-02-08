بيان صحافي

تستضيف المنطقة الشرقية النسخة الرابعة من برنامج « رواد الغد بالمغرب »

المغرب، 07 فبراير 2022 – تطلق جمعية أنوال بشراكة مع السفارة الأميركية في المغرب النسخة الرابعة من برنامج « رواد الغد بالمغرب » في المنطقة الشرقية.

خلال خمسة أشهر من المواكبة، يستفيد المشاركون 20 المختارون من حلقات عمل وتداريب لتحفيز إبداعهم وتزويدهم بجميع الأدوات التي يحتاجون إليها لتطوير أفكار مشاريعهم الاجتماعية. وفي نهاية المطاف، ستنظم مسابقة للإبتكار الاجتماعي بغية مكافأة الأفكار ذات الأولوية.

5 أشهر، 5 معسكرات تدريبية و 5 مواضيع مختلفة بهدف دعم الجيل القادم من الرواد الشباب وتعزيز مهاراتهم القيادية :

التنمية الاجتماعية وتحديد الاحتياجات،

التفكير التصميمي والابتكار الاجتماعي،

القيادة والتسويق والعلاقات العامة،

نموذج الأعمال والميزانية،

مهارات التواصل.

سيتولى توجيه وتأطير المشاركين فريق من الخبراء والمدربين، و ستتاح لهم فرصة للقاء قادة و شخصيات معروفة، الذين سيتبادلون معهم أفكارهم وآرائهم.

وقد أبدى المشاركون في البرنامج سابقا اهتماما حقيقيا. هم فعلا قادة المستقبل، مصممون على استخدام كل معرفتهم من أجل إحداث تغيير اجتماعي إيجابي.

« يعتبر برنامج رواد الغد بالمغرب من أكثر البرامج إثارة للاهتمام. تمكنت من الحصول على أهم أدوات التحفيز الاجتماعي لإطلاق مشاريع إجتماعية مهمة. لقد اكتسبت المعرفة التي ستساعدني في دوري الحالي. » سجيد الزهراوي, مستفيد سابق في البرنامج.

سيعقد أول لقاء أيام 11 و 12 و 13 فبراير 2022 بمدينة وجدة بحضور السيدة نيتزا سولا روتجر، الملحق الثقافي بالسفارة الأميركية في المغرب.

جرت آخر ثلاث نسخات من البرنامج في جهة : الداخلة واد الذهب، فاس مكناس، طنجة تطوان الحسيمة.

للمزيد من المعلومات :

شيماء بوزردة

البريد الإلكتروني : chaimaebouzerda1@gmail.com

الهاتف : 21 12 27 618 212+