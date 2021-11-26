عبدالقادر كتــرة

في خرجة غريبة ومثيرة للسخرية والضحك تتمّ عن الحقد والغلّ والغيرة من إنجازات المملكة المغربية الشريفة، تحدثت مزابل الإعلام وقنوات الصرف الصحي الجزائرية عن ترتيب المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب المزمع تنظيمها بدولة قطر، وكذا أغلى اللاعبين فيمة تسويقية، وذكرت الرتبة الثانية التي يحتلها المنتخب الجزائري والترب التي تليها، ثم أغلى اللاعبين قيمة تسويقية للجزائريين ضمن ال10 الأوائل، لكن دون الإشارة إلى الرتبة الأولى للمنتخبات التي تعود للزعيم منتخب المملكة المغربية الشريفة، وتربع اللاعين المغاربة على قائمة أغلى اللاعبين في العالم.

ونشر أحد المواقع الإلكترونية الجزائرية الحاقدة والمصدومة، أن « الثنائي الجزائري ياسين براهيمي وبغداد بونجاح يتواجد ضمن قائمة أغلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في بطولة كأس العرب بحسب موقع « ترانسفير ماركت ».

وجاء لاعب الريان القطري ياسين براهيمي على رأس قائمة أغلى اللاعبين بـ 7.20 مليون أورو متقدما على التونسي نعيم سليتي لاعب الاتفاق السعودي بـ 6.76 مليون، ويورو الذي جاء في المركز الثاني، هذا وجاء في المركز الثالث اللاعب بغداد بونجاح مهاجم السد القطري بمبلغ 6 مليون أورو.

وأضاف صاحب المقال » تتصدر 4 منتخبات عربية أفريقية قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب 2021، المنتظر إقامتها في قطر نهاية العام الحالي، حيث جاء المنتخب الجزائري المركز الثاني، بقيمة 178.35 مليون يورو، يليه منتخب مصر في المركز الثالث بـ159.65 مليون يورو. حسب موقع المختص في تقييم اللاعبين، فيما حل منتخب تونس في المركز الرابع بقيمة 49.73 مليون يورو، ثم منتخب الإمارات خامسا، وهو في صدارة عرب آسيا بقيمة تبلغ 25.03 مليون يورو، يليه نظيره السعودي بـ22.58 مليون يورو. »

ويشارك في النسخة المقبلة من كأس العرب 23 منتخبا، تأهل منها 9 إلى دور المجموعات مباشرة، فيما يلعب 14 مرحلة الملحق، التي يتأهل منها 7 منتخبات.

نشرت صحيفة « آس » الإسبانية، في أبريل الماضي، القيمة السوقية لمنتخبات الفئة الأولى المشاركة في البطولة وهي المنتخبات العشرة الأوائل في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم « فيفا »، وذلك وفقا لآخر معسكر لهذه المنتخبات: تونس، والجزائر، والمغرب، ومصر، وقطر، والسعودية، والعراق، والإمارات، وسوريا.

وتربع المنتخب المغربي على قائمة أغلى المنتخبات العربية المشاركة في كأس العرب 2021 حيث تصل القيمة السوقية للاعبيه مجتمعين إلى نحو 222.4 مليون يورو، متبوعا بالفريق الوطني الجزائري ب 178.35 مليون يورو والأغلى من بين لاعبيه وفقا لأرقام « ترانسفير ماركت » هو رياض محرز، نجم مانشستر سيتي بـ42 مليون يورو.

وجاءت مصر في المرتبة الثالثة بقيمة سوقية تبلغ 159.65 مليون يورو، والأغلى بين لاعبي الفراعنة وأغلى لاعب عربي بشكل عام هو محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول، بقيمة سوقية تبلغ 110 ملايين يورو.

واحتل الفريق التونسي الرتبة الرابعة ب 49.73 مليون يورو، متبوعا بالإمارات – 25.03 مليون يورو ثم السعودية ب22.58 مليون يورو، وقطر ب 14.78 مليون يورو، واحتل الرتبة الثامنة المنتخب العراقي ب7.18 مليون يورو متبوعا ب الفريق السوري ب 5.25 مليون يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المنتخبات المذكورة في التصنيف، لن تستدعي محترفيها في أوروبا للمشاركة في كأس العرب، لتزامن موعد البطولة مع إقامة المباريات في الدوريات والمسابقات الأوروبية.

وجاء المغرب في المركز الأول بقيمة سوقية 279 مليون دولار في لعبة كرة القدم، وحلت الجزائر بالمركز الثاني لأغلى المنتخبات العربية بحوالي 236 مليون دولار وبعدها مصر « منتخب الفراعنة » بأكثر من 197.3 مليون دولار.

ورغم تصدر المنتخب المغربي للدول العربية إلا أنه جاء بالمركز24 بالعالم بالقيمة السوقية، ويعد أشرف حكيم أغلى لاعب بالمنتخب المغرب بقيمة 73 مليون دولار أو ما يعادل 26% من القيمة السوقية للمنتخب المغربي، ويضم المنتخب المغربي 20 لاعبا دوليا محترفا ويشكلون 77% من المنتخب الأغلى بالمنطقة العربية إلا أنه بالمركز الثالث إفريقيا.

وساعد ارتفاع القيمة السوقية للمنتخب المصري لبلوغ المركز الثالث للمنتخبات العربية والمركز 33 عالميا بالقيمة السوقية والمركز 46 بترتيب الفيفا، ويضم منتخب الفراعنة 6 لاعبين محترفين دوليين فقط بنسبة 22.2% من لاعبي الفريق بقيادة نجم ليفربول محمد صلاح. ويعد محمد صلاح أغلى لاعب حيث تبلغ قيمته 134.2 مليون دولار أو 68% من إجمالي القيمة السوقية للمنتخب المصري.