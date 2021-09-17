وفاة الرئيس الجزائري الأسبق عبد العزيز بوتفليقة

توفي الليلة (الجمعة- السبت) الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة عن عمر يناهز 84 سنة بعد صراع طويل مع المرض..

ونشرت وسائل اعلام جزائرية مختلفة عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، خبر وفاة سادس رئيس للبلاد منذ استقلالها سنة 1962 .

وكان بوتفليقة قد قدم استقالته من رئاسة البلاد قبيل استكمال عهدته الرئاسية الرابعة تحت ضغط حراك شعبي قوي انطلق يوم 22 فبراير 2019 تحت شعار رفض ترشيح بوتفليقة الذي حكم البلاد لمدة 20 سنة متواصلة لعهدة رئاسية خامسة، بعدما أصبح عاجزا عن القيام بمهامه بسبب معاناته مع المرض