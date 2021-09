De la captivité à la conversion

Rachid Laanani

J’ai été tellement étonné quand j’ai vu une longue liste de convertis à l’islam de diverses confessions et nationalités. Ils ont volontiers choisi la nouvelle foi, l’islam. Ils viennent de tous les horizons ; ils sont également des footballeurs, cinéastes, diplomates, ambassadeurs, écrivains, philosophes, membres du clergé, prédicateurs, poètes, boxeurs et bien d’autres. Notre point de mire aujourd’hui, ce sont les captifs qui ont décidé de se convertir à l’islam ; bien qu’ils fussent en captivité, ils optèrent pour la foi du kidnappeur!

La nouvelle situation en Afghanistan nous rappelle celle d’une espionne américaine présumée dont l’histoire a attiré beaucoup d’attention. En 2001, L’ancienne journaliste du Sunday Express pensait que la côte était dégagée, toutefois elle a été rapidement détenue avec une caméra et a été immédiatement prise en captivité. Bien qu’Yvonne Ridley ne soit pas courtoise avec les Talibans, et qu’elle agisse violemment sans se soucier de ce qu’elle disait, elle a été pardonnée et libérée lorsqu’elle a promis de lire le Coran. Yvonne a tenu sa promesse et s’est convertie à l’Islam à la suite d’un voyage spirituel à travers les feuilles du Saint Coran. L’ex-alcoolique Yvonne n’est plus une amatrice d’alcool et n’est pas non plus avide de relations extraconjugales. Assez agréablement, elle est devenue un témoin de la persuasion et du pouvoir de l’Islam et a renié les idées tordues qu’elle avait l’habitude d’avoir. Vous pouvez le découvrir vous-même avec une nouvelle saveur en regardant ses vidéos.

De même, beaucoup d’encre a coulé sur l’affaire de l’ex-Sophie Petronin, présente Mariam, la secouriste humanitaire française enlevée au Mali en 2016. Le président Emmanuel Macron, connu pour son hostilité pour l’islam, a été déconcerté par le véritable passage de Mariam à la nouvelle foi et sa grande détermination à retourner au Mali où elle était prise en otage depuis quatre ans. Quel magicien décide qu’une Française préfère les contrées reculées à la tour Eiffel et aux parfums parisiens et quel sorcier l’oblige à préférer les besoins de base au luxe exagéré et au grand confort ?

Deux ans après l’arrestation de Sophie, l’aide humanitaire italienne Silvia Romano a été kidnappée par des hommes armés dans le nord-est du Kenya. La rage est devenue extrêmement intense en Italie, et tout le monde a soupçonné l’aventure étrange de Silvia et ses vraies intentions. Quelques mois plus tard, Silvia est devenue miraculeusement Aicha sans maquillage et avec une robe ample qui ne décrit pas les contours du corps. Qu’est-ce qui fait que Silvia préfère la Somalie pauvre à l’Italie riche ? Qu’est-ce qui la fait adorer l’endroit où elle a été acculée et ne regarde pas pareillement la zone où elle était un ange libre ?! S’agissait-il du syndrome de Stockholm ou du lavage de cerveau comme le prétend la presse dans le cas de Silvia et Yvonne ?

Une quatrième histoire en 628, il y a environ quinze siècles, est celle d’un homme mécréant. Alors que les patrouilles, certains des compagnons du prophète Mohammed (PBSL), ratissaient la région, ils sont tombés sur Thumama bnu Uthal. Il était le souverain d’Al-Yamama. Il avait ignoré les lettres du Prophète, tué certains de ses compagnons et avait tenté d’assassiner le Prophète lui-même. Ils l’ont attaché à un pilier dans la mosquée et peu de temps après une douce conversation avec Mohammad (PBSL), il a été libéré. Thumama n’a pas hésité à accepter l’islam qui allait de pair avec son bon sens, et a boycotté sur place les Qorayshites, les ennemis du Prophète ; aucun grain de blé n’a été autorisé à quitter Al-Yamama. Néanmoins, lorsque les Qorayshites supplièrent le Prophète pour que Thumama change d’avis, ce dernier exprima son approbation immédiate. Mohammed n’était plus pour lui un pseudo-prophète, un imposteur ou un hérétique. Il suivait les prêches de l’islam à la lettre comme un vrai dévot et non pas par manière d’acquit.

Alors, qu’est-ce qui pousse des gens de confessions et d’époques différentes à choisir l’Islam déjà goudronné dans le monde entier avec le même pinceau de terrorisme ?! Qu’est-ce qui a poussé Thumama à passer d’un être odieux qui suscita la haine à un dévot qui manifesta une grande admiration envers le Croissant ?! Encore une fois, pourquoi les trois femmes captives dans des régions éloignées du monde sans aucune sécurité choisissent une foi dont les croyants sont ciblés partout? La captivité semble faire reconsidérer l’existence, questionner le monde après la mort et réviser tous les dossiers passés. Vraiment, chaque nuage a une doublure argentée ; le bien scintille au milieu de ce qui apparait désastreux.

En conclusion, le cœur saigne en effet pour tous les humains qui, à l’ère électronique, n’ont pas encore compris pourquoi ils sont sur terre, quelle foi correspond à leur destin et façonne leur gaieté, et s’ils ont initialement besoin d’une foi.