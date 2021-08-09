بدر سنوسي

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، اول أمس، أن قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد، والذي تحفظت عليه عدد من الدول العربية، يقع ضمن نطاق اختصاصاته الكاملة، وأشار فقي في بيان إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء اعتراف غالبية الدول الأعضاء بالاتحاد بإسرائيل كدولة وإقامة علاقات دبلوماسية معها، وأوضح إن قرار اعتماد إسرائيل بصفة مراقب لدى الاتحاد « أخذ على أساس الاعتراف بإسرائيل، وإقامة علاقات دبلوماسية معها بواسطة الغالبية التي تتخطى ثلثي الدول الأعضاء، ولفت البيان إلى أنه « إلى جانب قبول وثائق اعتماد الممثل الدائم لإسرائيل لدى الاتحاد الإفريقي، فإن رئيس المفوضية يشدد على الالتزام الثابت للمنظمة الإفريقية تجاه الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، من بينها حقه في إقامة دولة وطنية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار سلام شامل وعادل ونهائي بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين ».

وبشأن التحفظات التي أعربت عنها بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عن هذا القرار، أوضح فقي أن الاتحاد طبق ما عليه من صلاحياته الكاملة ويبقى فقط إدراج قرار اعتماد إسرائيل، في جدول أعمال المجلس التنفيذي المقبل للمفوضية، قصد الاخبار- لا غير-….

هدا وشدد موسى فقي في بيانه الاخير، على أن الاتحاد الأفريقي « كان واضحا للغاية في موقفه، ولا داعي للمناورات البئيسة …بدورها قالت إيبا كالوندو المتحدثة باسم فقي إن هناك أكثر من 70 سفارة غير أفريقية ومنظمة غير حكومية معتمدة حاليا لدى الاتحاد الأفريقي، ويأتي بيات موسى فقي ليقطع الشك باليقين حول ما حام في الأيام القليلة الماضية من اعتراض بضعة سفارات – محسوبة على رؤوس الأصابع – تتزعمها الجزائر، على قبول رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لوثائق اعتماد سفير اسرائيل.

ويرى مراقبون، انه كان على زعيمة العصابة (صاحبة مقولة » مساندة فلسطين ظالمة او مظلومة ») ان تخرج بقرار حاسم – بلعلالي- دون لف ودوران، فالحملة التي قادها الوزير لعمامرة ضد قرار الاتّحاد الأفريقي بمنح إسرائيل رسميّاً صفة عضو مراقب في الاتّحاد الافريقي…، لم يتعدى ست دول ساندت الجزائر من بين 54 دولة عضو في الاتحاد الافريقي…لتستمر انتكاسة عصابة السوء.