70 درجة حرارة الأعلى على وجه الأرض بالكويت و50 درجة بمدن جزائرية و48 درجة بمناطق مغربية

عبدالقادر كتــرة

تعيش إمارة الكويت داخل قدر مغلى حيث أعلن مركز التنبؤات الجوية في الكويت عن وصول درجة الحرارة في اليومين الماضيين إلى 53 درجة مئوية في الظل و 70 درجة تحت الشمس مسجلة أعلى درجة على وجه الأرض.

وأضافت الأرصاد الجوية الكويتية، حسب صحيفة الرأي المحلية أن مقياس درجة الحرارة التي يتم تسجيلها والإعلان عنها هي يتم أخذها في الظل، أما بخصوص درجة الحرارة تحت أشعة الشمس فإن إدارة الأرصاد الجوية لا تستخدم هذه المقاييس ولكن يمكن قراءاتها من اجهزة السيارات وغيرها من الاجهزة الاخرى، حيث تتراوح درجة الحرارة تحت أشعة الشمس خلال اليوم ما بين 65 و70 درجة مئوية.

وتوقعت الأرصاد انخفاض درجة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية الأيام المقبلة، بحيث تتراوح ما بين 48 و49 درجة مئوية.

وتعيش مدن جزائرية على عتبة الـ 50 درجة مئوية للحرارة حيث نشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة « Eldoradowheather » قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم، جاءت مدينة الجهراء الكويتية في مقدمتها بدرجة حرارة وصلت إلى 50.6، وجاءت مدينة إن صالح في المرتبة الثالثة بدرجة حرارة وصلت إلى 49.6 وسبقتها مدينة الصليبية الكويتية بدرجة حرارة 50.4.

وضمت القائمة مدن جزائرية أخرى منها تيميمون التي وصلت إلى 49.2 درجة و تلتها أدرار بـ 49 درجة ثم مدن متروين ووالان وورقلة بدرجات حرارة تعدت 48 درجة لكل منهم.

وصنف ذات الموقع، الأحد 4 يوليوز، مدينتي حاسي مسعود وورقلة ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحرارة تجاوزت 49 درجة.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة « Eldoradowheather » قائمة متكونة من 15 منطقة من مختلف دول العالم تعدت فيها الحرارة 48 درجة.

وجاءت مدينة حاسي مسعود في المرتبة السادسة عالميا بدرجة حرارة قدرت بـ 49.4 بعد مدن من العراق والكويت وإيران

احتلت ورقلة المرتبة الثانية في الجزائر بعد حاسي مسعود و14 عالميا لأحر المناطق في العالم بدرجة حرارة بلغت 48.7 درجة.

وتشهد عدد من مناطق المملكة المغربية موجة حر ابتداء من بعد غد الجمعة إلى الاثنين حسب ما أفادت به المديرية العامة للأرصاد الجوية إذ من المرتقب أن تشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر (شركي) ابتداء من بعد غد الجمعة وإلى غاية يوم الإثنين المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي، أن موجة الحر ستهم، بعد غد الجمعة، عمالات وأقاليم بني ملال والحاجب وفاس والفقيه بنصالح والقنيطرة وخنيفرة وخريبكة ومكناس ومولاي يعقوب ووزان وصفرو وسطات وسيدي قاسم وسيدي سليمان وتاونات وطاطا وتازة وزاكورة، حيث ستتراوح درجات الحرارة العليا بين 40 و45 درجة.

وأضافت المديرية أن هذه الظاهرة الجوية ستهم، من السبت إلى الاثنين المقبلين أيضا، عمالات وأقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان والقنيطرة وتاونات ووزان وفاس ومكناس ومولاي يعقوب والحاجب وصفرو والخميسات وخنيفرة وخريبكة وبن سليمان وبرشيد وسطات وقلعة السراغنة والرحامنة واليوسفية وسيدي بنور ومراكش والفقيه بنصالح وبني ملال وتارودانت وكلميم وآسا-الزك وسمارة وطاط وزاكورة، حيث ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 44 و48 درجة.

وأضاف المصدر ذاته أن موجة الحرارة ستهم، أيضا، عمالات وأقاليم أكادير-إدوتنان والعرائش وشيشاوة والدريوش وشفشاون والجديدة والصويرة (الداخل) والنواصر وجرسيف والناظور ووجدة-أنجاد وجرادة وآسفي (الداخل) وسيدي إفني وتازة وتاوريرت، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و44 درجة.

كما ستهم عمالات واقاليم الحسيمة والدار البيضاء والمحمدية والرباط-سلا وبركان وتمارة-الصخيرات وطنجة-أصيلة، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 33 و37 درجة.

وأضافت المديرية أن موجة الحر هذه ستستمر في المناطق الوسطى والجنوبية خلال الأسبوع المقبل، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بالسهول الشمالية والشرق.

كما ينتظر، حسب النشرة، أن تهم زخات رعدية محليا قوية (من 15 إلى 25 ملم)، اليوم الأربعاء من الثالثة بعد الزوال إلى غاية الثامنة مساء، عمالات وأقاليم بولمان وميدلت وإفران.