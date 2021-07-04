عبدالقادر كتــرة

تسلم أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء 30 يونيو 2021، بقصر الحكومة مهامه كوزير أول للجزائر خلال مراسم تسليم واستلام المهام مع الوزير الأول السابق عبد العزيز جراد.

وقد عين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان في منصب الوزير الأول، خلفا لعبد العزيز جراد.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، فقد كلف، رئيس الجمهورية، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، بمواصلة المشاورات مع الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني لتشكيل الحكومة، في أقرب وقت ممكن.

وصرح الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان عقب تعيينه وزار أول: « تم اليوم تعييني من طرف رئيس الجمهورية، في منصب الوزير الأول، وهذا سيزيدنا عزما للعمل بكل جهد وتفاني من أجل تطبيق لبرنامج الرئيس ».

وأضاف الوزير عبد الرحمان عقب تعيينه من طرف الرئيس، وزيرا أول، خلفا لعبد العزيز جراد، أن تطبيق برنامج الرئيس سيسمح للجزائر انطلاقتها الاقتصادية المنشودة، التي بدأت معالمها في الأفق، مؤكدا أنه « سوف نعمل جاهدين كرجل واحد من اجل تكريس كل ما حققناه والمضي قدما في تكريس المعالم الجديدة للجزائر الجديدة.

من هو أيمن بن عبد الرحمان؟

الوزير الأول الجديد من مواليد 07 نوفمبر 1960 بمستغانم، تحصل على شهادة ليسانس في الحقوق بكلية الحقوق ببن عكنون بالجزائر العاصمة.

كما تحصل أيضا على شهادة من المدرسة الوطنية للضرائب ب »كلارمون فيرون » بفرنسا، ومن أهم المناصب التي شغلها، مديرا للتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب من سنة 2002 إلى 2004، وأيضا منتدب لدى صندوق النقد الدولي سنة 2004.

فمكلفا بالدراسات و التلخيص بوزارة المالية من سنة 2005 إلى 2006.

ثم مديرا عاما للضرائب من سنة 2006 إلى مايو 2017، ليعيِّن وزيرا للمالية في جانفي 2020 في حكومة عبد العزيز جراد