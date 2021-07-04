عبدالقادر كتــرة

ذكرت قناة « سكاي سبورت » الإيطالية أن إجراءات انتقال لاعب كرة القدم المغربي، أشرف حكيمي، من « إنتر ميلان » إلى « باريس سان جيرمان PSG » الفرنسي، ستنتهي اليوم الاثنين 28 يونيو.

وبحسب المصدر، فإن المفاوضات بين الأندية في مراحلها النهائية، ومن المقرر الإعلان عن الصفقة رسميًا بداية هذا الأسبوع ، حيث سيدفع باريس سان جيرمان 60 مليون يورو مقابل انتقال حكيمي، بينما سيتلقى « إنتر » 10 ملايين أخرى كمكافآت مقابل الأداء الناجح للاعب خط الوسط البالغ من العمر 22 عامًا في النادي الجديد.

وانضم حكيمي إلى « الإنتر » الصيف الماضي قادما من ريال مدريد ووقع عقدا حتى يونيو 2025، وشغل الدولي المغربي في موسم 2020/2021، مركز لاعب الوسط 45 مباراة لنادي ميلان في جميع البطولات، وسجل سبعة أهداف، وساعد الفريق في أن يصبح بطلاً لإيطاليا.

ويسعى PSG جاهدا إلى الحصول على خدمات اللاعب أشرف حكيمي، من صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي، الذي أصبح فيه اللاعب الدولي المغربي حكيمي جزءًا أساسيًا من إنتر ميلان وساهم في فوز الفريق ببطولة الدوري الإيطالي.

وحسب صحيفة « غازيتا ديلو سبورت » الإيطالية، فإن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع أشرف حكيمي في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.