عقوبات إفريقية ثقيلة ضد نادي مولودية الجزائر بِسبب اعتداء لاعبيه على الحكم في لقائه ضد الوداد البيضاوي

عبدالقادر كتــرة

قررت لجنة الانضباط بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ، الأربعاء 2 ماي 2021، عقوبات ثقيلة ضد نادي مولودية الجزائر نتيجة الأحداث التي أعقب لقاءه ضد الوداد البيضاوي المغربي، لِحساب إياب ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا، مساء الـ 22 من ماي الماضي.

وعوقب حارس مرمى المولودية أحمد بوطاقة وزميله المهاجم عبد النور بلخير، بِالإيقاف لِمدّة 12 شهرا لِكليهما، بِسبب اعتدائهما على حكم الساحة البوتسواني جوشوا بوندو، ومنعهما خوض المنافسات الإفريقية، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، لِفترة سنة.

كما غرّم لجنة « الكاف » إدارة نادي المولودية غرامة مالية بِقيمة 25 ألف دولار (نحو 333 مليون سنتيم). بِسبب « السلوك غير اللائق والمؤسف ».

وقررت لجنة الانضباط بالكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إيقاف لاعب الترجي التونسي لكرة القدم ، طه ياسين الخنيسي، لمدة سنة بسبب تناول المنشطات.

وأوضحت الهيئة الكروية القارية في بيان أنه تم إيقاف اللاعب الخنيسي لمدة سنة تبدأ من 19 مايو 2021 ، لخرقه قواعد مكافحة المنشطات.

وبحسب البيان، فقد ثبتت إيجابية نتائج اختبار اللاعب طه ياسين الخنيسي لمادة محظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات خلال مباراة بطولة دوري الأبطال بين مولودية الجزائر والترجي في 10 مايو 2021.

وشارك طه ياسين الخنيسي أساسيا، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 66، وحينها كان فريقه الترجي مُتقدّما في النتيجة (1-0)، قبل أن تنتهي المباراة بِنتيجة التعادل (1-1). وهي الحصيلة التي أهّلت “العميد” إلى الدور ربع النهائي، وأقصت مُمثّل الكرة التونسية.

وفي سياق متصل أصدرت اللجنة قرارا بإيقاف المسؤول بفريق جاراف السينغالي لكرة القدم، يوسو ديال، لمدة عامين، يمنع خلالها من مزاولة أي نشاط رياضي، وكذا إيقاف لاعبين إثنين من النادي، هما مامادو سيلا وألبرت ديين ، لست مباريات، بسبب الاعتداء على الحكم في المباراة التي جمعت الفريق في ربع نهائي كأس الكونفيدرالية بنادي القطن الكاميروني