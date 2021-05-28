من أعراض اضطراب الشخصية النرجسية الجزائرية: سؤال حول قاعدة الاحتمالات لامتحان الرياضيات في البكالوريا في خطة بمشاركة خط الهجوم « رياض محرز »

عبدالقادر كتــرة

اضطراب الشخصية النرجسية أو تضخم الأنا – إحدى الأنواع المتعددة لاضطرابات الشخصية – هي حالة نفسية يتملّك المريض بها شعور مبالَغ فيه بأهميتهم فضلاً عن حاجة عميقة إلى زيادة الاهتمام والإعجاب، واضطراب العلاقات، وانعدام التعاطف مع الآخرين. ولكن خلف هذا القناع من الثقة المبالَغ فيها، تكمن ثقة هشة بالنفس تجعله عرضة لأقل قدر من الانتقاد.

يسبب اضطراب الشخصية النرجسية مشاكل في عدة مجالات حياتية، مثل العلاقات أو العمل أو المدرسة أو الشؤون المالية. قد يكون أصحاب الشخصيات النرجسية غير سعداء بوجه عام ويصابون بالإحباط عندما لا يُلقى لهم بال أو إعجاب خاص هم يرون أنهم يستحقونه. كذلك يُحتمل ألا يشعروا بالرضا عن علاقاتهم، وربما لا يستمتع الآخرون بالتواجد حولهم.

وإن من أعظم الكوارث التي تحبط الأعمال، وتضيع الآجال، وتقطع أعناق الرجال، كارثة النرجسية أو تضخم الذات، وارتفاع منسوب (الأنا) في القلب والنفس، بحيث تتحول الذات إلى صنم مقدس، وإله متبع، ومعبود مطاع. وتضخم الذات هو خليط من إعجاب المرء بنفسه، ورضاه عنها ورؤيتها بعين التعظيم، وأخطر ما فيها أنها قد تصل بالعبد إلى دائرة الشرك الخفي من حيث لا يدري.

مناسبة هذه المقدمة ما أقدم عليه المسؤولون عن وضع امتحانات الباكالوريا في وزارة التربية والتعليم في الجزائر، خاصة في مادة الرياضيات خلافا لما هو معمول به في جميع دول العالم، إذ ما أقدم عليه هذا النظام الجزائري يَنمُّ عن استخفاف بعقول الطلبة واستهزاء بمادة الرياضيات ويحيل على سلوك اضطراب الشخصية النرجسية أو تضخم الذات وارتفاع في منسوب « الأنا »

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، صورة لورقة امتحان لمادة الرياضيات بالبكالوريا التجريبية الخاصة بطلبة السنة الأخيرة للمرحلة الثانوية، يتضمن اسم النجم رياض محرز.

وتضمنت ورقة الامتحان لمادة الرياضيات اسم رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك قبل يومين تقريبا من خوضه المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ضد الفريق الإنجليزي الآخر تشيلسي.

وجاء السؤال، الذي تضمن اسم لاعب آخر أيضا، وهو أمير سعيود نجم نادي شباب بلوزداد الجزائري، أحد أبرز نجوم الدوري الجزائري للمحترفين وزميل النجم المصري السابق، محمد أبو تريكة في نادي الأهلي المصري، على الشكل التالي: « لدعم هجوم المنتخب الوطني لكرة القدم قام المدرب جمال بلماضي باستدعاء 10 مهاجمين، منهم 4 محليين و6 محترفين، من بينهم محترف اسمه محرز ومهاجم محلي اسمه سعيود، يريد المدرب تكوين خط هجوم من 3 لاعبين، احسب احتمال كل من الأحداث التالية؟ »، وتضمن السؤال حسابات رياضية تستند إلى قاعدة الاحتمالات.

ويحظى رياض محرز بشعبية كبيرة لدى الجزائريين، خاصة بعد قائد منتخب « محاربي الصحراء » للتتويج بلقب بطل كأس أمم إفريقيا 2019، وتتويجه بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الجاري مع مانشستر سيتي، ومن قبل مع ليستر سيتي في عام 2016، ويمني الجزائريون النفس بأن يتوج مواطنهم بلقب دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل، على حساب تشيلسي، ليدخل التاريخ ويكون الجزائري الثاني الذي يصل هذا الإنجاز بعد الأسطورة الحية رابح ماجر، المتوج باللقب مع بورتو البرتغالي في عام 1987.

يذكر أن عشاق الساحرة المستديرة على موعد، السبت المقبل، مع نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين الإنجليزيين تشيلسي ومانشستر سيتي ملعب « دراغاو » بمدينة بورتو البرتغالية.

وتكتسب النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا نكهة خاصة بالنسبة لعشاق كرة القدم في كل من الجزائر والمغرب، حيث سيلتقي وجها لوجه الدولي الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي والدولي المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي.

وطرح الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عبر موقع « تويتر » سؤالا لمتابعيه حول توقعاتهم للفائز بين الجزائري رياض محرز، والمغربي حكيم زياش، في مواجهة مانشستر سيتي وتشيلسي، في المباراة النهائية « للتشامبيونز ليغ »؟.

وعقب نشر الاستفتاء، توقع المتابعون بنسبة 63.5% فوز رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي بلقب دوري الأبطال، بينما ذهبت 36.5% من الأصوات إلى لاعب تشيلسي حكيم زياش.

وتأهل مانشستر سيتي، بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا « الفيلسوف »، إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، على حساب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بتفوقه عليه (4-1) بنتيجة مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما تجاوز تشيلسي، بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل، عقبة ريال مدريد، بتفوقه عليه (3-1) بنتيجة مجموع المباراتين.