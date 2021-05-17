يا أختَ هارُون،أمًّا لِمنْ صَلبُوا

رمضان مصباح الادريسي

أمَا وقد بلغ بنا اليأس مبلغَه من هذه الأمة الرابِضة فوق الذهب الذي أذهب العِزة ؛فلْنجرب دعوة النصارى لحماية الأقصى والقيامة معا ،و جميع حارات الأنبياء في فلسطين ..

يـا صَـفـوةَ الأمـــلِ مِــن بـعْـدِ كَــمْ ألَــمٍ

يــا ابــنَ مَـريَـم قــدْ حَـفَّـتْ بـكَ الأُمَـمُ

ارْفـــعْ صَـلـيـبكَ سـيْـفًـا هـاهُـمُ قَـتـلوا

أبــنـاءَنـا و بَــكــتْ أشــلاءَهُــمْ عَــجَـمٌ

دَمْـدِم عـليهم فقدْ أضْحتْ لهم هملا

قـــدسٌ ونــاصِـرةٌ تَــهْـوي بــهـا الـــرُّدَمُ

يـــا أخْــتَ هــارونٍ أُمًّــا لـلّـذي صَـلـبُوا

أفْـضَـى إلــى قُــدُسٍ حـيًّا ومـا عَـلِموا

هـــلاَ سَـجَـيـتِ بِـطُـهرٍ صِـبـيةً ظُـلِـموا

مـــاتــوا بِـمَـقْـصَـفـة غِـرْبـانُـهـا شُــــؤُمٌ

أنــتِ الـتي وضَـعَتْ عِـيسى بِـمُعجزةٍ

كـونِـي لـهمْ رَحِـمًا فِـي حَـضْرَةٍ تَـسِمُ

يـــا بِــنـتَ نــاصِـرةٍ مـــادَتْ بــنـا مُـــدنٌ

أجــراسُــهـا حُــطَــمٌ أحْــرارُهــا رِمَــــمٌ

كــيـف الـسـبـيلُ إلـــى عِـــزٍّ بـحـاضِرةٍ

أقـمـارُها رُســلٌ ،فــي عَـرْشِها صَـنمٌ

أفــنَـى بــهـا حُـلْـمًـا بـالـحُـبِّ يـجْـمَعُنا

أيــنَ الـقِـيَّامةُ أيــنَ الأقْـصـى يــا قَــزَمُ

أيــنَ الأمـيـنُ ومُـوسى يـا بَـني خُـدَعٍ

يـا أمَّـة الـعِجل قـد خـارَت لِـها الـهِمَمُ

مـــا قَـتَـلْـتِ غـيـرَ شـعـبٍ أعــزلٍ يَـتِـمٍ

والـيُـتمُ مــن عــربٍ أثــرَوا ومــا كَـرُمـوا

ذُلُّــــــــوا بــمــالِــهــمُ ذُلاّ يُــعــاقِــرُهــم

خــمْـرا لــهـا سَــكَـرٌ قـــد حَــفَّـهُ نَـهَـمٌ

مِــن أيــنَ صَـحْـوتُهم والـمـالُ مَـضْيَعَةٌ

فـي بِـيدِهِمْ أسُـدٌ تَـمْشي بِـها غَـنَمٌ

أعْـــلَــوا مُــكــابـرةً أبــراجَــهـا ونَــسَــوا

أنَّ الــمـكـارمَ لا تُــبْـنـى بــمـا وَهَــمُـوا

ارْتَــقَــوْا مُـسـافَـهةً أطـوالَـهـا ونَــسَـوا

أنَّ الـقَـشـاعِـم فـــي عَـلـيـائِها رُجُـــمٌ

إنْ يَـصمُدِ الـشعبُ فـي العِزَّهْ وناصِرةٍ

والــرَّاجِـمـات شُــــوَّاظٌ جَــوفُــهُ حِــمَـمٌ

مــــــا ذاكَ إلاَّ بـــأمْــرٍ فـــيــهِ مَــكْــرُمـةٌ

فِــي أرضِ مُـعـجِزة خَــرَّتْ لـهـا الـنُّجُمُ

رحماكَ ربِّي فلِي في مَغرِبي طلبٌ

أنْ يُـشـرِقَ الـنُّورُ فـي أرْضٍ بِـِها ظُـلَمٌ

مــاعـادَ فـيـهـا بَـصِـيـصٌ مــن مُـجـالَدَةٍ

شــــاخَ الــزمــانُ ذَلــيــلا عُــرْبُـه نُـــوَّمُ

ماي2021