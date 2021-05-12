مهزلة القرن : هم ونحن

هم يحطمون المنازل ويشردون الأهالي

ونحن نندد ونُطَبِعْ

هم يقتحمون المساجد بأحديتهم القدرة

ويرهبون المصلين العزل بالغَازاتْ

ونحن نندد ونُطَبِعْ

هم بنوا المستوطنات فوق أرض الأجداد

وشردوا أهل الأرض والمجد والبلاد

ونحن نندد ونُطَبِعْ

هم استولوا على الماء والشجر والحجر

وقطعوا غصن الزيتون واليمون والزعتر

ونحن نندد ونُطَبِعْ

هم فعلوا في فلسطين فعلتهم الدنيئة

هودوا أحيائها وحرفوا معالمها القديمة

دنسوا القدس وحرفوا مجدها وكل الهوية

ونحن نندد ونُطَبِعْ

هم يستوطنون ويشردون ويهينون الأحرار

الأطفال منهم والنساء والرجال الأبرار

ونحن نطبع ونندد ونشتري منهم أسلحة الدمار بالمليارات

لنتقاتل ونتجاهل ونتحَرَكْ كالدميات

عربٌ نَحْنُ أم أغنام ؟ مسلمون نحنُ أم أنعام ؟

حكامنا رجال أم هم أقْزامْ ؟

وا عُمَرَاهْ ! إلى متى هذا الدل والعار ؟

محمد مريزيقى

11-05-2021