جلالة الملك يجري اتصالا هاتفيا مع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

الأحد 04 أبريل، 2021

في مايلي بلاغ للديوان الملكي.

“أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، صباح يوم الأحد باكرا اتصالا هاتفيا مع أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وكان هذا الاتصال مناسبة اطمئن فيها جلالته على الأوضاع بناء على المعطيات التي تقاسمها معه العاهل الأردني.

وجدد جلالة الملك بهذه المناسبة تضامنه التام والطبيعي مع الأردن الشقيق ودعم جلالته الكامل لكل القرارات التي اتخذها جلالة الملك عبد الله الثاني لاستتباب الأمن والاستقرار.

ويأتي هذا الاتصال تجسيدا للوشائج التاريخية والعائلية القوية بين العاهلين الكريمين والأسرتين الملكيتين وللروابط القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين”.

ومع:04/04/2021