تضم روايات لستة كتاب من تونس، والأردن والجزائر والعراق والمغرب،

الإعلان عن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية 2021

عبدالقادر كتــرة

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم الاثنين، 29 مارس 2021، عن الروايات المرشحة للقائمة القصيرة في دورتها الرابعة عشرة، وهي « دفاتر الورّاق » لجلال برجس (الأردن)، و »الاشتياق إلى الجارة » للحبيب السالمي(تونس)، و »الملف 42″ لعبد المجيد سباطة(المغرب)، و »عين حمورابي » لعبد اللطيف ولد عبد الله(الجزائر)، و »نازلة دار الأكابر » لأميرة غنيم(تونس)، و »وشم الطائر » لدنيا ميخائيل(العراق).

ويحصل كل من المرشّحين الستة في القائمة القصيرة، حسب المنظم مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، على عشرة آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على خمسين ألف دولار إضافية. وسيجري الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في 25 مايو 2021.

تتضمن القائمة القصيرة لدورة الجائزة الرابعة عشرة نخبة من الكُتّاب تتراوح أعمارهم ما بين 31 و70 عاماً، ينتمون إلى كل من تونس، والأردن، والجزائر، والعراق، والمغرب.

وتعالج رواياتهم قضايا هامة ذات صلة بواقع العالم العربي اليوم، فمن جرائم ضد الإنسانية ارتكبت على خلفية الحروب والصراعات إلى الوطن والعلاقات الإنسانية، إلى الذاكرة والهوية. كما تُبرز القائمة القصيرة التأثير المستدام للأدب في حياة القارئ والكاتب على حدٍّ سواء.

جرى اختيار القائمة القصيرة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الشاعر والكاتب اللبناني شوقي بزيع، وعضوية كل من صفاء جبران، أستاذة اللغة العربية والأدب العربي الحديث في جامعة ساو باولو، البرازيل؛ ومحمد آيت حنّا، كاتب ومترجم مغربي، يدرّس الفلسفة في المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء؛ وعلي المقري، كاتب يمني وصل مرتين إلى القائمة الطويلة للجائزة في عامي 2009 و2011؛ وعائشة سلطان، كاتبة وصحافية إماراتية، وهي مؤسسة ومديرة دار ورق للنشر ونائب رئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

الجائزة العالمية للرواية العربية جائزة سنوية تختص بمجال الإبداع الروائي في اللغة العربية، ويرعى الجائزة حاليا مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بينما تحظى الجائزة بدعم من مؤسسة جائزة بوكر في لندن.

وتُعقد جلسة نقاشية حول روايات القائمة القصيرة في 18 أيار/مايو 2021، يشارك فيها أعضاء لجنة التحكيم ويديرها ياسين عدنان، الأديب والإعلامي المغربي وعضو مجلس أمناء الجائزة.

يُعلن عن الرواية الفائزة بالجائزة في فعالية افتراضية تعقد في 25 أيار/مايو.

وتهدف الجائزة العالمية للرواية العربية إلى الترويج للرواية العربية على المستوى العالمي، إذ تضمن الجائزة تمويل ترجمة الروايات الفائزة إلى الإنجليزية، ومن بين الروايات الفائزة التي صدرت بالإنجليزية، « القوس والفراشة » لمحمد الأشعري؛ و »ترمي بشرر » لعبده خال؛ و »عزازيل » ليوسف زيدان (دار أتلانتيك)؛ و »فرانكشتاين في بغداد » لأحمد سعداوي (دار وون ورلد في المملكة المتحدة ودار بنجوين في الولايات المتحدة)؛ و »ساق البامبو » لسعود السنعوسي؛ و »واحة الغروب » لبهاء طاهر (دار سبتر)؛ و »طوق الحمام » لرجاء عالم (دار داكوورث في المملكة المتحدة ودار أوفرلوك في الولايات المتحدة)؛ و »الطلياني » لشكري المبخوت » (منشورات أوروبا) ؛ و »مصائر، كونشرتو الهولوكوست والنكبة » لربعي المدهون (دار هوبو).

وشهد عام 2020 صدور الترجمات الإنجليزية لعدد من الروايات التي وصلت إلى القائمتين الطويلة والقصيرة، منها « زرايب العبيد » لنجوى بن شتوان (القائمة القصيرة 2017) التي ترجمتها نانسي روبرتس وأصدرتها مطبعة جامعة سايراكوز، و »الخائفون » لديمة ونوس (القائمة القصيرة 2018) التي ترجمتها أليزابث جاكيت وأصدرتها دار نوبف، و »شغف » لرشا عدلي (القائمة الطويلة 2018) التي ترجمتها سارة العناني وأصدرتها دار هوبو.

كما سوف يشهد العام 2021 صدور ثلاث روايات وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة عن دار انترلينك في الولايات المتحدة، وهي: رواية « ملك الهند » لجبور الدويهي (القائمة القصيرة 2020) التي ترجمتها بولا هايدر، و »أنا، هي والأخريات » لجنى فواز الحسن (القائمة القصيرة 2013) التي ترجمتها ميشيل هارتمان، و »صيف مع العدو » لشهلا العجيلي (القائمة القصيرة 2019) التي ترجمتها ميشيل هارتمان أيضا.