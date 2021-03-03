عبدالقادر كتــرة

صدمت الأوساط الرياضية الكروية اختيار اللاعب الشاب الفرنسي الجزائري المغربي حمل قميص بلد والدته المغرب، وحملت الاتحاد المحلي لكرة القدم، فشل استمالة حارس المرمى سامي تلمساني، من أب جزائري وأم مغربية والذي أبدى رفضه التام بتمثيل منتخب الجزائر، بينما فضل حمل قميص المنتخب المغربي.

الصحيفة الجزائرية المهتمة بالرياضة خاصة كرة القدم « La gazette du fennec » نقلت تصريحا لأحد المتخصصين في التنقيب على المواهب الجزائرية ومدير صفحة « مواهب جزائرية »، أكد فيه أن تواصل مسؤولي الاتحاد الجزائري مع سامي تلمساني كان غير منتظم، عكس مسؤولي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الذين حافظوا على تواصلهم مع حارس مرمى تشيلسي منذ أشهر، ونجحوا في استمالته لحمل قميص « الأشبال » عن طريق محادثات مع أفراد أسرته.

وعددت الصحيفة الجزائرية مجموعة من اللاعبين الذين اختاروا، في الآونة الأخيرة، تمثيل المنتخبات السنية للمغرب عوض الجزائر، منتقدة سياسة اتحادها الكروي في التعاطي مع ملفات المواهب ذات الأصول المشتركة، مقارنةً بمجهودات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في السنوات الأخيرة في الشق المذكور.

ويلعب سامي تلمساني، حاليا بنادي تشيلسي الإنكليزي دون 18 سنة، قادما إليه من نادي « إف سي باريس » بمبلغ مالي (مليار سنتيم)، ويبلغ من العمر 17 سنة. ومن غير المستبعد، أن ينضم الحارس المذكور، إلى المنتخب المغربي، الذي سيشارك في كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، والمقرر إقامتها بالمغرب شهر آذار المقبل.

وسبق أن أعلن نادي باريس الفرنسي لكرة القدم ( FC PARIS) « إف سي باريس » عن انتقال حارسه الفرانكو جزائري/المغربي سامي تلمساني إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، بصفقة بلغت مليون أورو.

ولم يكشف النادي الفرنسي عن تفاصيل الصفقة ، لكن موقع » أورنج فوتبول كلوب » المتخصص قال إن الحارس المولود قبل 16 سنة في فرنسا لأب جزائري وأم مغربية، انتقل إلى النادي الإنجليزي مقابل 1 مليون يورو، بعد قضائه موسمين في باريس.

سامي تلمساني من مواليد 2004 بفرنسا من أم مغربية ووالده من الجزائر ولاية سطيف، (طوله 1 متر و94 سنتمتر)، ويمثل الفئة الشبانية للمنتخب الفرنسي.