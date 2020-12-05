أرَى سُروجًا علَى بَقرٍ

رمضان مصباح الإدريسي

بـَكى زمـنٌ عـلى زمـنٍ وأبكى

شـعـوبَ مـغاربٍ كـمَدا وأنـْكىَ

عـلـى حُـلـم أرِيــق لِـرَيِّ كـيدٍ

لـيُـنبِت مــن خـبـائثه ويَـزكـَى

كـــأن كِـفـاحـنا سُـلـبت نـَـواهُ

كـــأن دمـوعـنا هَــدَرٌ بِـمَـبكى

كــــأن مـنـازلـنا طَــلـلٌ بـقَـفـرٍ

تـُـرَجِّـع ريـحُـه وجَـعـًا لـيـُحكى

تـكـاثرتِ الـذئـابُ عـلى خِـراف

فـأيـن رُعـاتـها ،ولـِمن تـشَكى؟

تُـكـابِـد بـحْـرهـا طـلـبًا لـعـيشٍ

فـتَـرجِع مــن غَـياهِبهِ بِـهَلكى

كــأن سُـهـولَها زرِعــتْ بِـمـلحٍ

كـــأن بـحـارهـا قـَـدرٌ لـِضَـنكى

جـزائـرُ مــا جــزاءُ أخٍ شـقـيق

إذا طُــلـِبَـتْ فـضـائِـله تــزَكَّـى؟

***

وقـد نـُدِبتْ زمـانَ سُـعار حَـربٍ

فــجـاد بــهـا بـِزيـرِيـَّةٍ* وأغْـنـَى

فــواعـَجـبـا لأزمِـــنــة تــــرَدَّت

ونـحنُ بـها بِـلا هـدفٍ ومَـعنى

نـُخـاتل بـَعضَنا بِـخَفِيِّ يـُسْرى

ونُـسـمِن غـيـرَنا عَـلَناً بِـيُمنى

إِلامَ نَـزيـفـُنـا بـِـشِـقـاق جـــارٍ

إلامَ جـُروحُـنـا وخــرابُ مَـبْـنى؟

تـعاهدتِ الـشعوبُ عـلى وِئامٍ

فَـأوْجَستِ الـنَّياشِنُ أن تُدانَى

فـأيْـقن كُــلُّ ذِي سَدَدٍ ورَأيٍ

بـــأنَّ حُـمـاتَـها وَجـَــعٌ تَـثَـنـَّى

تُـبـاعُ لـدَيْـهِـم دُوّلٌ وَوَهـْـمٌ

وإذا نَـبـَحـتْ كِـلابُـهُـمُ تُـمَـنىَّ

أرَى سُـرُجًا على بَقرٍ وَحَمقَى

وإذْ حَكَموا فَقُلْ هَزُلَتْ وتَضْنَى

*بزيرية: نسبة إلى زيري بن عطية،والمقصود :وجدة

دجنبر2020