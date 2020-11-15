هنيئا للأستاذ النقيب المحامي الكبير مكاوي بنعيسى لانتخابه أمينا عاما لاتحاد المحامين العرب

بمناسبة انتخاب الأستاذ النقيب المحامي مكاوي بنعيسى ،من هيئة المحامين بوجدة ، أمينا عاما لإتحاد المحامين العرب لما يعرف عنه من استقامة وجدية وتواضع ومصداقية وتضحيات وكرم ،نتوجه له بخالص التهاني، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مهامه كرئيس ،ولا شك ان ما يعرف به الأستاذ مكاوي من خصال الصدق ، والنزاهة ، والمهنية ، ودماثة الخلق ، ستجعله في مستوى المسؤولية التي انتخب لأجلها ، لأننا على يقين انه سيبذل قصارى جهوده لتشريف هذه المسؤولية لتحقيق الكثير من أهداف الإتحاد منها ما يعزز مكانة القضية الفلسطينية في النقاش الحقوقي والسياسي وكذا ما يدفع الحجة بالحجة ليبطل مسلسل اكاذيب حكام الجزائر ومرتزقتها في تندوف،وما سببوه من هدر لحقوق شعوب المنطقة المغاربية في تحقيق تكاملها الإقتصادي وفي حقها في التنمية وفي حقها بان تنعم بالسلم الدائم لمواجهة مشاكلها الحقيقة من جهل وبطالة وفقر وحرية التعبير والتنقل بين اقطار المنطقة.

وبالتالي فان انتخاب النقيب بنعيسى المكاوي من هيئة المحامين بوجدة العتيدة والضاربة في عمق التاريخ امينا عاما لاتحاد المحامين العرب قيمة مضافة للمملكة المغربية و لهيئة المحامين بوجدة وجمعية هيآت المحامين بالمغرب واتحاد المحامين العرب و سيكون له دور محوري ريادي في الدفاع عن القضايا العادلة لبلادنا وللأمة العربية .