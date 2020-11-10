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الديموقراطية …

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فريد بوجيدة
هي من أكثر الكلمات استهلاكا في الخطاب السياسي وهي المفتاح الذي ينفخ فيه الساحر ليقول افتح يا سمسم ، فيفتح الصندوق ، أي توصيف لعملية غير موجودة في الواقع ولاحتى في الأحلام ،هي أقرب من المثال الأفلاطوني أي أنهاحقيقة أبعد من الواقع بثلاثة درجات : ديموقراطية الجمهور ، و ديمقراطية السياسي ، وديموقراطية الوعي المغترب ، هي جواز المرور إلى الكائن الرخو المستلب مثلها مثل الوهم القابل للادراك كحقيقة عند نيتشه . لم تكن أبدا حكم الشعب بل الحكم باسم الشعب ، وشتان بين الاثنين ، الأولى هي المثال والثانية هي الصورة ، وستبقى … ما معنى البحث عن الديمقراطية ونحن غير ديموقراطيين ، نحن ضحاياها أي أننا مكنا باسمها فئة من الحكم لتحكمنا ، وهي أصل الانشقاق في الحياة ، حين اكتشفنا أننا لم نكن أبدا سواسية ، وهي أصل الانشقاق في السياسة حين اكتشفنا كم كنا أغبياء ، هي ضحية مثلنا ، غريبة عن محيطنا المغلق بيقينيات المعاني … وأشهد أننا كنا ولا زلنا أغبياء …عودوا إلى النوم ودودين كما قال درويش واحلموا بمعاني على مقاسكم ، فلن تفلتوا من الغباء إلا إذا كنتم جديرين بها ، فأنتم الآن فقط في الحرف الأول دي دي دي دي…..

 
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