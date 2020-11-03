فرونسواز..لا أريد أن أحبك من الآن؟

رمضان مصباح الإدريسي

الحلقة الثانية:

تقديم عام:

سينمو هذا العمل الروائي- فرونسواز..متى نعود الى المستقبل -عبر حلقات متعددة،لتصحيح العودة إلى الماضي ،من أجل توظيفه ،سليما غير مشوه،في بناء المستقبل المغربي الفرنسي – في الواجهة- والإسلامي الفرنسي،في عمق الصورة .

بمعنى تصحيح العودة إلى الماضي ،من أجل تصحيح الرهان على المستقبل.

العمل لا يقف على الصفيح الساخن للأحداث ،اليوم،بل انطلق منذ سنوات ؛منذ أن بدا أن فرنسا تتعثر كثيراا في محاربتها لإرهاب إسلامي ،حنبلي بالخصوص ، غدا مواطنا فرنسيا،بكل أوراقه الرسمية. أسباب التعثر متعددة ؛ومنها كون المقاربة الأمنية القوية للدولة ،لا توازيها مقاربة تاريخية صادقة،عميقة وفعالة.

الإرهاب عموما،من إنتاج أجيال متعاقبة ؛ميراث عابر للقارات؛وقد ساهمت فيه كل الدول والشعوب.

فشل فرنسا يعود إلى نظرة تسطيحية مغرضة؛تسكت عن عشرات السنين من تفريخها لأجيال من الإرهاب الكولونيالي، وعرقها دساس ،لكي لا ترى غير الجيل الحالي منه؛وهي لا تتصوره إلا إسلاميا ولا تواجهه بغير برامج « حذر » المدججة بالسلاح فقط.

هل سيتمكن الحب الذي برعم في قلبي الطالبين » فرونسواز » وطارق المغربي ،من تصحيح الماضي لتصحيح المستقبل؟

قراءة ممتعة..

لا أريد أن أحبك من الآن:

من السهل عزيزتي فرونسواز أن أحبك من الآن ،على الطريقة الفيسبوكية وريثة الرومانسية والواقعية وما تشائين ؛أكتفي بهذا حتى لا أحدثك عن الحب العربي العذري الذي لا تعرفين ؛وقد يحصل في حينه.

من السهل نعم ،فأنت ذكية وجميلة ؛ولا أخال أحدا من شباب بواتيي لا يتمنى أن يكون ولو قطرة دم في قلبك.

لكني طارق ،الذي رضع الصلابة من غدران الجبال في الوادي الكبير،بلدته؛كما رضع الحنان والرقة من ثديي أمه.

لن تستطيعي اقناعي بأنني لن أكون انتهازيا ،لو سارعت من الآن وأعلنت حبي.

لا لا لن يحصل هذا ،إلا و أنا جدير بحبك ،بكامل شهادتي الجامعية التي جئت من أجلها إلى فرنسا ،والى بواتيي بالضبط.

وبكامل كفاءتي وشهامتي واستقلاليتي المادية .

لن أسارع يا فرنسواز ،ولم تمر علي سوى شهور في مدينتك التي تزوجها التاريخ زواجا كاثوليكيا ،منذ غابر القرون ،إلى الارتماء في أحضان أول فتاة تخلص لي الود وتجيب على كل أسئلتي .

نعم أنت بارقة أمان بالنسبة لي يا سوزان،أنا الغريب الغفل ، القادم من بساطة البادية المغربية إلى جامعة بواتيي ،حيث يتواجد أكبر تجمع طلابي فرنسي .

عزيزتي ،لم آت إلى هنا سائحا حتى أهتبل أول فرصة للحب ،وألتقط صورا للمدينة وأمضي .

لا ،أنا هنا من أجل التاريخ الإنساني وتاريخ بلدي وفرنسا معا.

منذ بداية وعيي لم يحدثني والدي ،الأستاذ المتقاعد والكاتب،عن أمر آخر أكثر من حديثه عن التاريخ. ظل يؤكد لنا دائما بأن الحاضر والمستقبل من جينات التاريخ؛والفهم الصحيح للتاريخ ،هو وحده الكفيل ببناء مستقبل آخر للإنسانية غير الذي يركب الآن شكرا لك عزيزتي إذ أفضيت إلي بحبك ،منذ سياحاتنا الأولى بين المعالم الأثرية لبواتيي ؛كنت أتمثل عواطفك الجياشة وأنت تهمسين لي بالإعجاب ،ثم بالحب ،وكأنها أذرع احتضان وحنان تمتد إلي من صروح ما أرى أمامي.

كثيرا ما تأملت هذه البداية الموفقة لي في مدينة التاريخ، التي ألح والدي ،حتى قبل نيلي شهادة البكالوريا،على أن تكون هي ورش المستقبل المعرفي بالنسبة لي ؛فيها أبنيه ،ومنها أنطلق .

كيف لا تكون موفقة ،ودليلي في هذه المدينة ،ومركباتها الجامعية الكثيرة،رقة فتاة مثلك ،تقدم لي مع كل همسة،وكل معلومة، وردة عطرة.

كان يتحدث إليها وهما يفترشان العشب في حديقة قرب كنيسة القديس « هلير « الكبير ؛بعد أن انتهيا من زيارة كل مرافقها .

وليختم قال:فخور بصداقتك يا فرونسواز ؛ومن قال بأن الحب لا يبذر في الصداقة أولا.

أسندت رأسها إلى كتفه وراحت تنظر إلى ما حولهما من عشق موزع على أزواج من الشابات والشبان ؛عشق يعيش لحظته ،كما اتفق،عناقا واضطجاعا على العشب ،هدوءا أحيانا وصخبا أخرى.

تستعيد كلامه فيبدو لها غريبا عما ألفت سماعه من زملائها وزميلاتها في الحي والثانوية والجامعة.

كلام هؤلاء خفيف الظل ،مستهتر أحيانا،وشبق إلى حد عبادة الشهوة العابرة ،واعتبارها سر الوجود الإنساني كله.

ثم تنظر إلى أعالي الكنيسة ،حيث يهرب التاريخ من زحمة الشارع المحيط ليتلذذ بالصمت؛وتتذكر بعض الفقرات من محاضرة للدكتورة كلودين في موضوع : « شارل مارتل بين الأسطورة والحقيقة ».

تتذكر تشكيك كلودين في ما روي عن نهب المسلمين بقيادة عبد الرحمن الغافقي لهذه الكنيسة.

تستعيد عفة طارق الشاب وهي تكشف له عن حبها ؛بل وتقترب منه كثيرا لتوقع على تصريحها بشفتين ملتهبتين؛لكنه يبتسم ويبتعد كعذراء خجولة.

لا لا ليس كل ما ألصق بعبد الرحمن الغافقي وجيوش المسلمين صحيحا.

ها أنا أستمع إلى دقات قلب طارق المسلم ،وأشعر بحرارة جسده ؛وهو يصر على ألا يرى في غير حديقة صداقة يبذر فيها حبه وينتظر بكل صبر.

ينتظر بناء طارق آخر ،طارق الباحث والعالم ؛وبعد اكتمال هذا البناء ،وقتها فقط سيكون واثقا من نفسه لإعلان حبه.

لا لا لم يفعلها الغافقي ،وقد صدقتِ يا أستاذة كلودين ،وها دليلي: طارق سندٌ لكتفي الآن ،وصدى لدقات قلبي؛ونحن في خلوة ،يفترض أن تموت فيها العفة.

لنصنع بطلنا الملك « شارل مارتل » ، حامي بلاد الغال من الغزاة، كما نشاء، لكن بعيدا عن افتراءات لا تجوز مع الأبطال؛حماة أو غزاة.

تنتبه من شرودها مع حبها الذي يريد له طارق أن يكون مؤجلا،ومن رحلتها عبر الماضي السحيق لبواتيي ،وفرنسا عموما.

استوت جالسة ونظرت في عينيه مليا ،وهي تكفكف دمعة تحجب عنها الرؤية:

اسمع يا طارق ،لقد زاد كلامك من اشراقتك وسموك في وجداني ،يا ابن الجبال والشمس،كما تكرر دائما؛ ومن الطبيعي أن أزداد حبا لك ،ومن حقي أن أعيش هذا الحب واقعا بطريقتي؛ومن حقك أن تكتفي الآن بزرع حبك في حديقة الصداقة ،إلى أن ينمو ويبرعم.

أعاهدك على الحب كما عاهدتني على الصداقة .

والآن لننهض فقد خلا المكان من حولنا ،ومال قرص الشمس صوب المغيب.

ضاحكة هذه المرة :انهض انهض قبل أن تداهمنا أشباح حرب بواتيي.

من المسيحيين أم من المسلمين ،يتساءل ضاحكا.

لا يا طارق من اليمين المتطرف ،الذي يشتط في تضخيم معركة بواتيي لأغراض عنصرية انتخابية ؛هل نسيت محاضرة كلودين ؟

هل نسيت ما تناقلته وسائل الإعلام عن احتلال من يسمون أنفسهم ب »جيل الهوية » لورش بناء مسجد بواتيي؟

لا يا فرونسواز لم أنس ،ولكني لم أكوِّن بعد قناعاتي الخاصة.

لنحتفظ بالنقاش مفتوحا في هذا الموضوع ؛إذ هو مفتاح الحكاية كلها.

من يومهما هذا ،المفعم بحب مؤجل،وبذكرى من أغوار الماضي السحيق،وهما لا يُشاهدان إلا معا، في قاعات المحاضرات ،في الخزانات ومراكز الوسائط المتعددة ،في الحدائق ،وفي البهاء التليد للمآثر التاريخية.

معا، صديقان إلى درجة الأخوة ؛لكن في وجدانهما دائما تلك الحديقة حيث تنتظر على مهل بذور الحب.

لعلها حينما استنهضته، كعادتها، ليلاحقها وهي تعدو كغزالة في حديقة بلوساك ،كانت في الواقع تنعش بذور الحب هذه ،حتى تنمو وتثمر ،مخافة أن تجففها صرامة الدرس التي لا يضاهى فيها طارق.

لكن الكولونيل العجوز سطا ،فجأة وبعفوية، على بهجة اللحظة، واستعادهما للتاريخ مرة أخرى ،وهو يفتح أمامهما آفاق جديدة.

يا لحظهما السعيد ،أيحصل هذا بكل هذه السهولة؟ التعارف مع كولونيل في التسعينيات من عمره ؛يقول بأنه سبق أن أمضى سنوات عديدة من الخدمة الكولونيالية العسكرية في المغرب .

هذا رائع جدا ،خصوصا وقد عرض عليهما تفسير الكثير مما حدث هناك للناس بين قمم الأطلس المتوسط.

يتبع