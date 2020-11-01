تحذير..رصد أول حالة لمصاب بفيروس كورونا والأنفلونزا الموسمية في آن واحد

الأستاذ منير الحردول

أكد مسؤولون صحيون بحسب ما نقله راديو بيروت أنترناشيونال، أن مقاطعة سولانو بولاية كاليفورنيا الأميركية، رصدت أول حالة مزدوجة لشخص مصاب بكوفيد-19 والإنفلونزا في آن واحد، بحسب قناة كي سي آر أيه- 3 المحلية.

هذا الشخص المصاب بحسب القناة لم يتم الكشف عن هويته ولا جنسه، فقط عمره الذي يقل عن 65 سنة.

وقد حذر » بيلا ماتياس » من مكتب الصحة في المقاطعة للقناة التلفزيونية “من أن الإصابة بأي من كوفيد-19 أو الانفلونزا الموسمية هذا الشتاء، قد تضعف المناعة، وتجعل جسم الشخص المصاب عرضة لأمراض أخرى”، مناشدا الجميع الحصول على لقاح الإنفلونزا بأسرع ما يمكن.

لكن دراسات أخرى أشارت إلى أن لقاح الأنفلونزا يمكن له تعزيز وتقوية الجهاز المناعي ضد كوفيد-19.أو ما يطلق عليه فيروس كورونا.

وحذر خبير الأمراض المعدية الأميركي « آنتوني فاوتشي » من شتاء قد يكون كارثيا هذا العام، ونصح بالزامية ارتداء الكمامات، خصوصا في ظل التزايد المضطرد لحالات الإصابة بكورونا في الولايات المتحدة.و هو ماينطبق على العالم أجمع بما فيه مغربنا الحبيب.