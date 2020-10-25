هل فقدت فرنسا البوصلة!‎

منير الحردول

ماذا سيربح صناع القرار في فرنسا من ازدراء الأديان، والإساءة لنبي العالمين المصطفى عليه الصلاة والسلام!

أظن أن ردة فعل بعض المندفعين في دائرة الحكم الفرنسي انحرفوا عن أفكار الثورة الفرنسية، فعوض البحث عن الأخوة الإنسانية، تراهم يهرولون لزرع الكراهية داخل المجتمع الفرنسي.

مؤسف أن تمسي الانتخابات، مصدرا لحجب الحكمة، ومنبعا للتغطية على فشل سياسة الادماج، وواقعا يبرهن على أن البصيرة أصبحت عمياء! وفقدت البوصلة، مما سيساهم في ضياع فكر عصر الأنوار، مقابل الحصول على مكاسب سياسية مؤقتة وشاردة