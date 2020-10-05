انخفاض في عدد اللاجئين بمراكز الايواء بسبتة ومليلية

عبدالقادر كتــرة

حسب مصادر إعلامية إسبانية ، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الأراضي الاسبانية ، خلال سنة 2020، إلى غاية 30 شتنبر الماضي، 19045 مهاجرا غير شرعي بانخفاض نسبة 17 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية 2019 التي سجلت 22954 مهاجرا غير شري، ضمنهم 17576 وصلوت عن طرق البحر.

ومن جهة جزر الكناري، تضاعفت نسبة الهجرة ب523.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من لسنة الماضية إذ بلغ عدد المهاجرين 6081 سنة 2020 مقابل 975 سنة 2019.

وفي سياق تتبع جمعية الريف الكبير لحقوق الانسان لوضعية اللاجئين بمراكز الايواء بسبتة ومليلية بلغ عدد اللاجئين بمركز الإيواء بمليلية 1385 إلى غاية 15 شتنبر2020 .

من بينهم 1091 من الذكور و150 من الاناث فيما بلغ عدد القاصرين المرافقين بمركز اللجوء 144، ينحدرون من 18 دولة .

كما بلغ عدد اللاجئين بمركز الايواء بسبتة 461 إلى غاية 15 شتنبر 2020 ، منهم 349 من الذكور و62 من الإناث 50 قاصرا المرافقين بمركز اللجوء ، ينحدرون من 16 دولة .

من خلال هذه الاحصائيات يتبين أن نسبة الاكتظاظ بمراكز الايواء بسبتة ومليلية انخفض الى مستوى 47% مقارنة مع السنة الماضية وهذا ناتج عن حالة الطوارئ التي تعيشها المملكة المغربية جراء جائحة كوفيد 19.