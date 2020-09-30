قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية يطالب بتنفيذ الإعدام في حق القتلة

عبدالقادر كتــرة

طالب رئيس الجمهورية قيس سعيد، الإثنين 28 سبتمبر 2020، بإقرار عقوبة الإعدام وتنفيذها لوضع حدّ للنقاش الذي يدور حاليا عقوبة الإعدام في تونس قائلا: « من قتل نفس بغير حق فجزاؤه الإعدام ».

وأضاف رئيس الدولة، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام التونسية، « إنه يجب توفير كل ظروف الدفاع عن نفسه وإذا ثبتت أنه ارتكب قتل نفس أو أكثر فلا أعتقد أن الحل هو كما يدعي البعض عدم تنفيذ عقوبة الإعدام ».

وتابع سعيد « لكل مجتمع اختياراته ولنا اختياراتنا ومبادؤنا والنص موجود، مشددا على أن « العفو لمن يستحقه » مبرزا أن قاتل الشابة رحمة الذي تم القبض عليه يبدو أنه قتل في السابق وتمتع بالعفو في السابق.

واختتم قوله بأن بعض الدول التي ألغت عقوبة الإعدام لا ينطق بها القاضي لكن تنفذ على الأفراد دون قضاء أحيانا حينما يريدون التخلص من شخص يعتبرونه خطرا على الأمن العام.

هذا الجدال يأتي بعد العثور، بتاريخ اليوم 25 سبتمبر 2020، على جثة أدمية لفتاة ملقاة بمجرى مياه موازية للطريق السريعة رقم 09 في إتجاه العاصمة عليها آثار تعفن في تونس العاصمة ، والقبض على المتهم بقتلها .

واعترف المتهم أنه، بتاريخ 21 سبتمبر 2020، كان بجهة عين زغوان الشمالية وبعد أن احتسى كمية من المشروبات الكحولية، شاهد الهالكة فالتحق بها ودفعها بمجرى مياه بين الأشجار ليتولى إثر ذلك خنقها بيديه حتى يتأكد من وفاتها وسرقة هاتفها الجوال والفرار.