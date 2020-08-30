« موند أفريك » : عدد المصابين بكورونا بالجزائر فاق 72 ألف وعدد الوفيات قارب 8 آلاف

عبدالقادر كتــرة

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا في الجزائر، جمال فورار، الجمعة 28 غشت الجاري، عن تسجيل 387 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 43403 حالة موزعة عبر 48 ولاية، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1483 وفاة.

أرقام بعيدة عن الواقع المعاشر للشعب الجزائري، حسب مراقبين دوليين، مشيرين إلى أن الأرقام التي تصرح بها سلطات النظام العسكري الجزائري غير صحيحة وتم التلاعب بها، ناهيك عن عجز المنظومة الصحية الجزائري في تجاوز عدد الألف تحليل وفحص يومي لرصد الإصابة بفيروس الوباء، وعدم قدرة المستشفيات الطبية استقبال واستيعاب المصابين بالوباء في حالة خطيرة للنقص المهول للتجهيزات الطبية الضرورية.

ونقل موقع « مغرب أنتيلجنس » عن الجريدة الالكترونية الفركفونية « موند أفريك » أن شكوكا تنتاب المراقبين الدوليين بخصوص أعداد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بالجزائر.

وأوضح الموقع أن المراقبين ونشطاء دوليون أكدوا على كون الأرقام المعلن عنها من لدن السلطات الجزائرية غير دقيقة وتم التلاعب بها، خاصة في شهر غشت الجاري، وذلك بضغط من رئاسة الجمهورية والجيش.

وأشار « مغرب أنتيلجنس » نسبة لوثيقة داخلية حكومية جزائرية اطلع عليها « موند أفريك »، أن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 قد ارتفع بشكل ملحوظ في غشت الجاري، بحيث وصل عددها 6858 إلى غاية تاريخ 25 غشت، في حين أن السلطات الجزائرية أفصحت عن 1456 وفاة فقط.

وأوضح المصدر أن السلطات الجزائرية تعلن ما بين 7 و 11 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا بين 22 و 25 غشت ، فيما توضح الأرقام تسجيل 37 حالة وفاة في 22 غشت ، و 71 حالة وفاة في 24 غشت و44 حالة وفاة في 25 غشت.

وأبرز المصدر أن التلاعب امتد أيضا في الإعلان عن حالات الإصابة، موردا أن بعض الأرقام اليومية من وزارة الصحة بشأن وباء فيروس كورونا COVID-19 لا أساس لها من الصحة، حسب موقع « موندفريك »، مؤكدا أن الجزائر سجلت منذ 25 غشت ما يزيد قليلاً عن 72000 حالة مؤكدة بدلاً من 42228 حالة التي تم الإعلان عنها رسميًا