رمضان مصباح الإدريسي

يا لِقدس دخَّنتموها سِجاره

لفَّة ً من تِبغٍ بفمٍ حُثالَهْ

ثم مَضْمَضْتم سُكرَكم بالثُّمالَهْ

وانحشرتم حيث النَّدى بالنَّذالَه

ثم زكَّيتُم سوْأةً في المَزادِ

من فسادٍ في الطَّبع لا من ضَرارَهْ

يا لأقوامٍ قلبُهم للمَهانة

ما لهم عِزٌّ ما لهُم مِن كرامهْ

ما بهم فقرٌ ، نفطُهم كالبِحار

نهْبُ أعداءٍ بأسُهم من فقاعهْ

ارْقُصوا في أحضانهم يا رقِيقا

يا قِيانا أردافُهن مِن بَضاضَهْ

مالَكم عقلٌ بل عُقالٌ لِعُربٍ

للعُروبة حَلَّيتموها بنَجْمهْ

إذْ تناديتم لِلجَلاء تِباعا

عن فلسطين ، بِعتموها بنَخوهْ

للسُّكارى إذ عَربدوا في المَحافل

راقِصين العَرْضَة، فيا ويْحَ أمَّهْ

لم تُقاتل إلا بقايا صُمودٍ

لم تقاوم إلا بأحْجارِ طِفله

حَسبُكم أن تُثني عليكم ذئابٌ

سالِحاتٌ أقْعَتْ على ظَهرِ ذِئبَه

نحن مِن غربٍ لا نبالي بشرقٍ

قُدَّ من عارٍ تاجُه مِن مَذلهْ

بابُنا قُدسٌ من زمانٍ تَليدٍ

إذْ شرِبنا أنخابَ عِزٍّ بِهامَه

نحنُ شرقٌ ما أشرقتْ منه شمسٌ

إنْ خَبَتْ صلَّينا لِقدْس بسُنَّهْ

مستفركي:غشت2020