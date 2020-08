Big Bing de Beyrouth

Big bang de Beyrouth

Pauvre port gris.

Pauvre port frit.

Il plut sur ton corps des flammes.

Il pleut dans nos coeurs des larmes.

Souviens-toi qu’au drame de Notre-dame

Il pleuvait sur Paris des dirhams, des dollars.

Il pleuvait de toute part des rames,des milliards.

Auras-tu, toi aussi, ta part de soutien ?

Sauras-tu toi aussi avoir de leurs biens?

Les flammes, à Notre-dame, ne devastèrent que bois et toit

Mais dévorèrent des âmes chez toi.

Y aurait-il fraternité ou pas devant le feu et le trépas ?

Y aurait-il égalité à tout prix entre Beyrouth et Paris ?

Ô menu pays démuni !

Serais-tu puni pour avoir toujours dit non

Au pays ayant depuis toujours dit nenni aux résolutions des Nations Unies?

Ils feront de ton drame,peut-être, fi

Mais tu as toujours réussi à relever le défi.

Ô École de bravoure! Ô capitale du cèdre !

Tu as toujours su surgir des cendres .

Korjit.A ,août 2020.