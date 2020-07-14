هكذا تسرق الثورة من السودانيين…. السودان بعد سنة من الثورة… تراجع ووضع كارثي.

مصطفى شعيب

صورة اخرى لتردي الوضع العربي وفشل النخب في استثمار ثورات السعوب وبعيدا عن ضجيج الهوس بالانفعال المرضي مع المنجز التركي وبعيدا عن الحالة المدنية المنشودة والتخلص من كابوس العسكر و في غياب كل افق لانتخابات حرة نزيهة وفرز شعبي و في تجاهل لكل شعارات الثورة ووعود من تحالفوا مع العسكر ومكنوا لهم….مسيرات ذكرى ثورة 30يونيو تذكر بفشل حكومة حمدوك السودان في تحقيق اي انجاز ولو تدشين مشروع واحد او الحصول على قرض حسن او الوفاء بالالتزامات الاجتماعية والاقتصادية ومعاقبة قاتلي المتظاهرين من عصابات ومرتزقة الجيش.

حمدوك يعد في خطابه بالمعجزة والحلول الحاسمة.

•مشاكل الشعب السوداني الثائر-غلاء-بطالة-تضخم-حصار-غياب الامن-الامن-هيمنة العسكر- الافلات من العقاب.

•حلول حمدوك المتعاون الغربي-تغيير ست وزراء في عملية للريع السياسي-تجريم ختان البنات-الغاء قانون اللباس الفاضح!!!…

قمة الوعي الاصلاحي والعقلانية الثورية والنضج الحداثي..!! هكذا تصبح التشريعات التائهة بديلا عن التغييرات الضرورية ويصبح خطاب ارضاء الغرب عوضا عن فعل ارضاء الشعب…انه الوعي المتأزم والارادة المهزومة…