السعودية تستبدل عقوبة الجلد بالسجن أو الغرامة وتلغي عقوبة الإعدام في حق المجرمين القاصرين

عبدالقادر كتــرة

أوردت صحيفة « عكاظ » السعودية عن مصادر مطلعة، قرار المملكة العربية السعودية إلغاء عقوبة الجلد من نظام العقوبات، بعد أن تعرضت لانتقادات لمغالاة بعض القضاة في أحكامهم بهذا الشأن.

وأكدت صدور توجيهات « عليا » تقضى بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى، حيث أصبحت المحاكم ملزمة بتطبيق هذا المبدأ وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال.

الهيئة العامة للمحكمة العليا في السعودية أصدرت قراراً بالأغلبية ينص بأن « على المحاكم الاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولى الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن ».

وكانت بعض الصحف السعودية، ومن بينها صحيفتا « الرياض » و »المدينة »، قد دأبت منذ سنوات على انتقاد مغالاة بعض القضاة السعوديين في أحكام الجلد، حتى إن أحدهم حكم على شابين مراهقين بألفي جلدة والسجن 3 سنوات لكل منهما بسبب سرقة خروف، في حين يقول علماء الشريعة إنه لا يمكن جلد الزاني بأكثر من 100 جلدة.

كما قررت السعودية إنهاء تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الذين ارتكبوا جرائم وهم قاصرون وتعويض الحكم « بالسجن مدة لا تزيد عن 10 سنوات في منشأة احتجاز للأحداث » وفق ما أعلنت الأحد هيئة حقوق الإنسان المدعومة من الحكومة في بيان نقلا عن أمر ملكي. وكانت المحكمة العليا في المملكة أعلنت السبت إلغاء عقوبة الجلد كذلك.

وفي بيان نشرته الهئية على صفحتها في موقع تويتر على الإنترنت، رحب رئيسها عواد العواد بالأمر الملكي الذي وضع حدا لعقوبة الإعدام بحق القصر المدانين بارتكاب الجرائم، مضيفا « إن صدور الأمر من شأنه أن يساعد في إرساء قواعد قانون جنائي أكثر حداثة، تماشيا مع اصلاحات في قطاعات رئيسية تشهدها البلاد، ضمن رؤية 2030 التي يشرف عليها الأمير محمد بن سلمان »، وفق ما جاء في البيان.

وأشار العواد إلى أن الأمر يعني أن الشخص الذي يصدر بحقه حكم بالإعدام لقاء جرم ارتكبه وهو قاصر، سوف لن يطبق عليه الحكم، ولكنه سيسجن في المقابل لفترة لا تتعدى عشر سنوات في مؤسسات إصلاحية تخص الأحداث.

وتتعرض المملكة العربية السعودية إلى انتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية منذ زمن طويل، بسبب ما يعتبر انتهاكات لحقوق الإنسان.