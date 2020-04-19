موريتانيا أول بلد عربي يقضي علي فيروس كورونا

عبدالقادر كتــرة

أوضح رئيس الجمهورية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، أن الإجراءات والتدابير المتخذة في بلادنا لمواجهة انتشار فيروس كورونا أعطت نتائج جيدة.

وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر، مساء يوم الأربعاء 15 أبيرل 2020، « أن هذه النتائج الجيدة التي حققتها بلادنا في مواجهة هذا الوباء ، جاءت بفضل الله أولا وبجهود الجميع، التزاما وتوعية وانضباطا ».

وجاء في التغريدة « كل الإجراءات والتدابير المتخذة لحد الساعة أعطت نتائج جيدة في مواجهة انتشار الوباء المستجد بفضل الله أولا وبجهودكم جميعا، التزاما وتوعية وانضباطا.وقد اطلعت اليوم على مجهود قام به بعض طلابنا في الخارج والداخل ، يدخل في صميم العمل الوطني المهم والهادف ، شكرا لكم جميعا ».

« بعد شفاء آخر حالة، بلادنا اليوم خالية من كورونا » هذا ما قاله سيدي احمد سيدي مواطن موريتاني بعد أن تم علاج آخر مريض من فيروس كورونا وشفاءه.

وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية، مساء السبت 18 ابريل 2020، أن موريتانيا أصبحت خالية من فيروس كورونا المستجد، بعدما أظهرت الفحوصات المتعلقة بالطالبة الموريتانية القادمة من فرنسا، والتي أظهرت الفحوص المخبرية إصابتها بالفيروس دون أن تظهر عليها الأعراض، (أظهرت اليوم) خلوها من الفيروس، مضيفة أن الطالبة ستظل في الحجر الصحي 14 يوما، وبذلك تصبح موريتانيا خالية من كورونا المستجد، بعد شفاء الحالات الست ووفاة الحالة السابعة.

وكانت موريتانيا قد سجلت سبع حالات من الإصابة بفيروس كورونا منذ ظهوره الشهر الماضي، وشفي اثنان من المصابين وغادر المشفى في حين توفيت سيدة في طريقها إلى المشفى بعد وصولها من باريس ويواصل الأربعة الباقون علاجهم.

يشار إلى أن هذا يتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة شيئا فشيئا في موريتانيا وفي أغلب الدول العربية وهذا ما يرجعه اغلب الخبراء أن الفيروس يموت في الأجواء الحارة