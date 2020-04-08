عبدالقادر كتــرة

وضع « برنارد غونزاليز » (60 سنة) طبيب نادي رامس (Reims)الفرنسي دوري الدرجة الفرنسية الأولى لكرة القدم، حدّا لِحياته صباح الأحد 5 أبريل 2020، بعد إصابته مُؤخّرا بِفيروس « كورونا ».

وأفاد النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه « يبكي هذا الأحد الطبيب برنار غونزاليس »، واصفا إياه برجل « كل المراحل البطولية » الذي أمضى أكثر من عقدين من الزمن مع نادي المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد.

وأفاد رئيس بلدية المدينة أرنو روبينيه وكالة فرانس برس، بأنه تبلغ في وقت سابق اليوم نبأ « انتحار » غونزاليس، مشيرا إلى أن الراحل ترك رسالة كشف فيها أن نتيجة فحص « كوفيد-19 » الذي خضع له جاءت إيجابية، مشيرا إلى أن غونزاليس « كان يبدو بصحة جيدة قبل يومين ».

وأضاف روبينيه « لقد صدمت وتأثرت كثيرا بنبأ رحيله لأنه شخص أعرفه منذ أعوام عدة، أبعد من منصبه كطبيب لنادي رامس، كان طبيب العديد من أبناء المدينة، وعرف بصفاته الإنسانية والمهنية ».

ورأى رئيس النادي جان-بيار كايو أن « هذه الجائحة (« كوفيد-19 ») تمس نادي رامس في الصميم »، معتبرا أن غونزاليس « كان من شخصيات رامس »، وأن « احترافيا كبيرا في الرياضة يرحل عنا ».