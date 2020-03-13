عبدالقادر كتــرة

اتهم « تشاو لي جيان » المتحدث باسم الحكومة الصينية ، اليوم الخميس 12 مارس 2020، الجيش الأميركي بجلب فيروس « كورونا » إلى مدينة ووهان الصينية، التي كانت الأكثر تضرراً بسبب تفشي. الوباء بالإقليم ومنه إلى الدول المجاورة ثم إلى العالم.

ونشر « تشاو لي جيان » تغريدة بالإنجليزية في حسابه على « تويتر »، حسب ما تداولة محتلف الوكالات الأنباء العالمية قال فيها: « متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأميركي الوباء إلى ووهان.. تحلوا بالشفافية! أعلنوا بياناتكم! أميركا مدينة لنا بتفسير ».

وأعلن الرئيس الصيني « شي جين بينغ » منذ يومين أنه تمّت « السيطرة عملياً » على تفشي كورونا المستجد في هوباي بؤرة انتشاره، مضيفا إلى أنه « تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوباي وووهان »، بحسب ما نقلت وكالة أنباء « الصين الجديدة » الرسمية.

وفي 3 فبراير ردت الخارجية الصينية على واشنطن بقولها: » بعض الدول وبالأخص الولايات المتحدة الأميركية، تتعامل مع فيروس « كورونا » بطريقة عجيبة جداً، وكل ما تلقيناه من واشنطن هو نشر « الذعر ».

من جهتها، اتهمت البحرين طهران « بالعدوان البيولوجي » عن طريق التستر على انتشار فيروس « كورونا »، وعدم ختم جوازات سفر المسافرين البحرينيين الذين زاروا إيران بعد أن سجلت البحرين يوم الأربعاء 77 إصابة جديدة بين مواطنين أجلتهم بطائرة من إيران.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية على « تويتر »: « إيران بهذا التصرف سمحت بانتقال فيروس خطير للخارج، وفي تقديرنا هذا الأمر يعد من أشكال العدوان البيولوجي المحرم دوليا حيث عرضت السلامة والصحة للخطر عندنا وعند الآخرين، فيما ردّ ، أمير عبد اللهيان مساعد رئيس البرلمان الإيراني على التصريحات البحرينية عبر تغريدة في « تويتر » جاء فيها : « أمريكا، التي تحكم البحرين بوجود أسطولها الخامس، سبب رئيسي للحرب البيولوجية وأنكرت في بادئ الأمر وجود فيروس كورونا ».

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا 124 ألف و101حالة في 113 بلد مع وفاة 4566 شخص حسب آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية التي صنفت يوم الاربعاء تفشي المرض « وباء عالمي » .

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد في ديسمبر تم إحصاء 124 ألف و 101 حالة إصابة بالفيروس في 113 بلد وإقليم تسبب في وفاة 4566 شخص حسب حصيلة صدرت من مصادر رسمية الأربعاء على الساعة 00: 17 بتوقيت غرينتش .

وأحصت الصين 80 ألف و7787 حالة إصابة بالفيروس بينها 3158 حالة وفاة وتعافي 61 ألف و475 اليوم .و في أوروبا تم إحصاء 22 ألف و307 حالة إصابة و930 حالة وفاة . والدول الأكثر تضررا بعد الصين هي إيطاليا (12462 حالة إصابة منها 2313 جديدة و 827 حالة وفاة ) ثم إيران (9000 مصاب بينهم 958 حالة جديدة و 354 حالة وفاة ) كوريا الجنوبية (7755 مصاب بينهم 242 حالة جديدة مع 67 حالة وفاة) إسبانيا (2128 حالة إصابة بينهم 506 مصاب جديد و 47 حالة وفاة ). أما ألمانيا والسويد وإيرلندا وبلجيكا و بنما وبلغاريا فقد أحصت أولى حالات الوفاة على أراضيها. فيما أعلنت كل من بروناي والهندوراس بوليفيا وكوت ديفوار وتركيا عن تسجيل أولى حالات الإصابة على أراضيها . و مساء يوم الأربعاء أعلنت فرنسا عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 48 حالة من مجموع 2281 حالة إصابة مؤكدة منذ يناير (نحو 500 حالة مؤكدة جديدة).